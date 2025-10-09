Українці зможуть розлучитися у "Дії": коли запрацює послуга

Уряд ухвалив постанову, яка дозволить українцям розлучитися онлайн в застосунку "Дія". Послуга буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Розлучитися можна буде швидко й онлайн. Послуга з’явиться в "Дії" у 2026 році та буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей", - зауважила очільниця уряду.

Хто може розлучитися онлайн:

спільно вирішили розірвати шлюб;

не мають спільних дітей;

є громадянами України.

Послуга буде платною, як і стандартна реєстрація в РАЦСі.

Як зазначили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації, "Дія" автоматично перевірить інформацію в реєстрах ДРАЦС. Якщо дітей немає, шлюб буде розірвано за місяць після подання заяви. Протягом цього часу заяву можна відкликати.

Раніше потрібно було щонайменше двічі приходити до ДРАЦСу, стояти в чергах і заповнювати документи. Тепер усе відбуватиметься онлайн — без візитів до установ.

На порталі "Дія" вже доступні витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу.

Шлях до мільйонів розірваних сімей

Народний депутат Олексій Гончаренко вважає, що онлайн розлучення - це шлях до мільйонів розірваних сімей.

"Тепер, коли достатньо просто кинути запит в "Дії", зникає відчуття серйозності процесу. Це просто перетворення шлюбу на іграшку", - наголосив він.

На його думку, це відкриває шлях до сотень тисяч справ, коли українці будуть одружуватися та розлучатись в "Дії", не усвідомлюючи всю серйозність своїх дій.

"Це шлях до знищення інституту сім'ї в Україні! Це - погана історія. Дуже. Абсолютно не підтримую", - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, “Дія” готує шість нових цифрових сервісів, які спростять отримання державних послуг для українців. Серед них АІ-асистент, онлайн-нотаріат, електронний акциз, комплексні послуги для ветеранів, базова соціальна допомога та витяг про несудимість з апостилем.