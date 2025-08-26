Запланована подія 2

Соцвиплати, довідки та нотаріальні послуги: українці отримають шість нових цифрових послуг у "Дії"

"Дія" запускає онлайн-нотаріат, електронний акциз і допомогу ветеранам

“Дія” готує шість нових цифрових сервісів, які спростять отримання державних послуг для українців. Серед них АІ-асистент, онлайн-нотаріат, електронний акциз, комплексні послуги для ветеранів, базова соціальна допомога та витяг про несудимість з апостилем. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нові цифрові сервіси в "Дії"

Зручна цифрова держава дозволяє отримати послугу або консультацію для будь-якої життєвої ситуації без відвідування держустанов і витрачання часу в чергах. Щотижня ми запускаємо нові сервіси, які спрощують життя, ліквідуючи бюрократію, черги та корупцію, написав Федоров.

Найближчим часом у "Дії" з’являться:

  • АІ-асистент на порталі "Дія" - перший у світі національний штучний інтелект, що надаватиме державні послуги. Перший доступний сервіс — довідка про доходи. Згодом можна буде отримувати консультації та інші послуги просто, написавши запит у чат людською мовою.
  • "е-Нотаріат" - історичний крок для цифрової держави. Українці зможуть оформлювати нотаріальні послуги онлайн, що забезпечить високу якість, зручність і економію коштів.
  • "е-Акциз" - цифрова трансформація сфери акцизних марок. Лише за рік через нестачу податків Україна втрачає близько 30 млрд грн. Електронна марка дозволить перевіряти легальність алкоголю та тютюну, просто скануючи код у "Дії".
  • Шлях пораненого — комплексний онлайн-сервіс для ветеранів та військових і їхніх родин. Всі процеси взаємодії з держорганами будуть автоматизовані, без черг і паперових документів.
  • Базова соціальна допомога — унікальний сервіс, що об’єднає всі соцвиплати в одну заявку. Подати її можна буде через "Дію" без паперової бюрократії.
  • Витяг про несудимість з апостилем — разом із МВС в Мінцифри працюють над тим, щоб документ можна було замовити з доставкою. Зараз його отримати можна лише за однією адресою в Києві, новий сервіс усуне цю незручність.

Нагадаємо, в Україні знову доступні всі онлайн-послуги для водіїв у застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації спільно з Головним сервісним центром МВС усунули технічні несправності, тож тепер користувачі знову можуть замовити заміну техпаспорта або перереєстрацію транспортного засобу в автоматичному режимі.

Автор:
Ольга Опенько