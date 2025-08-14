Запланована подія 2

В "Дії" відновили заміну техпаспорта та перереєстрацію авто

Відновлено заміну техпаспорта та перереєстрацію авто

В Україні знову доступні всі онлайн-послуги для водіїв у застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації спільно з Головним сервісним центром МВС усунули технічні несправності, тож тепер користувачі знову можуть замовити заміну техпаспорта або перереєстрацію транспортного засобу в автоматичному режимі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Як і раніше, сервісний центр МВС перевіряє документи, а "Укрпошта" доставляє новий техпаспорт та номерні знаки — у найближче відділення або кур'єром безпосередньо до дверей.

Послуга реалізується Мінцифрою у співпраці з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, ДП "Інфотех" та АТ "Укрпошта".

Нагадаємо, український маркетплейс AUTO.RIA першим на автомобільному ринку інтегрував послугу “Дії” з перереєстрації авто. Тепер переоформити авто, обране на маркетплейсі, можливо у декілька кліків. 

Окрім цього, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку державної реєстрації транспортних засобів та правил торгівлі ними, що мають зробити ринок продажу авто більш прозорим і зручним для бізнесу. Зміни реалізують положення закону №4149-IX і особливо важливі для компаній, які займаються оптовою чи роздрібною торгівлею автомобілями.

