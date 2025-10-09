- Категория
Украинцы смогут развестись в "Дії": когда заработает услуга
Правительство приняло постановление, которое позволит украинцам развестись онлайн в приложении "Дія". Услуга будет доступна для супругов, не имеющих несовершеннолетних детей.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.
"Разлучиться можно будет быстро и онлайн. Услуга появится в "Дії" в 2026 году и будет доступна для супругов, не имеющих несовершеннолетних детей", - отметила глава правительства.
Кто может развестись онлайн:
- совместно решили расторгнуть брак;
- не имеют общих детей;
- являются гражданами Украины.
Услуга будет платной, как и стандартная регистрация в ЗАГСе.
Как отметили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, "Дія" автоматически проверит информацию в реестрах. Если детей нет, брак будет расторгнут через месяц после подачи заявления. За это время заявление можно отозвать.
Раньше нужно было как минимум дважды приходить в ЗАГС, стоять в очередях и заполнять документы. Теперь все будет происходить онлайн без визитов в учреждения.
На портале "Дія" уже доступны выписка о расторжении и повторная выдача свидетельства о расторжении брака.
Путь к миллионам разорванных семей
Народный депутат Алексей Гончаренко считает, что онлайн развод – это путь к миллионам разорванных семей.
"Теперь, когда достаточно просто бросить запрос в "Дію", исчезает ощущение серьезности процесса. Это просто превращение брака в игрушку", - подчеркнул он.
По его мнению, это открывает путь к сотням тысяч дел, когда украинцы будут жениться и разводиться в "Дії", не осознавая всю серьезность своих действий.
"Это путь к уничтожению института семьи в Украине! Это – плохая история. Очень. Абсолютно не поддерживаю", - подытожил Гончаренко.
Напомним, Дія готовит шесть новых цифровых сервисов, которые упростят получение государственных услуг для украинцев. Среди них АИ-ассистент, онлайн нотариат, электронный акциз, комплексные услуги для ветеранов, базовая социальная помощь и выдержка о несудимости с апостилем.