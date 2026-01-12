Уперше в Україні запустили пілотний 5G: де саме

12 січня в центрі Львова запустили пілот 5G. Основна перевага цієї технології — швидкість передавання даних — близько 500 Мбіт/с на абонента.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

5G вже в Україні — запустили пілот у Львові

За словами очільника Мінцифри, Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском.

Федоров зауважив, що місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні. Наразі у Львові збудовано 20+ базових станцій 5G.

Міністр наголосив, що після погоджень із Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технології масштабують пілот. У січні 5G запрацює в Бородянці, у лютому — в Харкові, а згодом і в інших містах України.

"Ми планували повноцінно запустити технологію у 2022 році, однак повномасштабна війна змусила відкласти ці плани з міркувань безпеки. Водночас ми не зупинили роботу. Запуск пілоту 5G — це результат системної співпраці держави, бізнесу й військових", - підкреслив Федоров.

Він додав, що запуск пілоту 5G — чіткий сигнал світу, що Україна рухається до майбутнього.

Як повідомлялось у серпні, уряд додав Харків та Бородянку під Києвом до переліку населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G, початок тестування якого було заплановано на осінь 2025 року.

Vodafone запустив тестування 5G

Як повідомила пресслужба Vodafone, географія тестування охопить найбільш відвідувані місця Львова: історичний центр міста та прилеглі мікрорайони та Львівський політехнічний університет, найближчим часом покриття 5G з'явиться також і на Головному залізничному вокзалі.

Технологія 5G працює у тестовому режимі у діапазоні 3500 МГц. Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року.

Тестувати 5G можна буде без підключення додаткових послуг, трафік у мережі 5G буде тарифікуватись як трафік LTE/4G згідно чинних тарифів, якими користуються клієнти. Якщо телефон і картка абонента підтримують технологію 5G та в смартфоні вибрано тип мережі 5G, вони автоматично підхоплять мережу у зоні тестового покриття 5G.

Перевірити готовність SIM-карти до тестів просто – якщо карта працює у 4G, вона буде підтримувати й 5G. Достатньо поглянути на позначку 4G або LTE у верхній частині екрану смартфону.

Якщо у налаштуваннях телефону при виборі мережі є опція «тип мережі 5G», а ОС телефону оновлена виробником телефону під технологію 5G на відповідних частотах, смартфон автоматично під’єднається до мережі 5G у Львові.

Технологія 5G

27 травня 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

З наукової точки зору, технологія 5G безпечна для здоров'я людей. У стандарті 5G передбачена робота на частотах 24 ГГц і вище, на відміну від сигналів 4G (6 ГГц). Проте, базові станції 5G повинні розташовуватись через кожні кілька сотень метрів, щоб використовувати ці високі частоти. Тому для забезпечення високої якості зв'язку базові станції 5G можуть розташовуватися всередині будівель так, щоб бути якомога не помітнішими.

Додамо, що вперше в Україні технологію 5G протестували на базі закладу вищої освіти. Перший університетський простір із доступом до 5G відкрили в Київському авіаційному інституті (КАІ) за участі мобільного оператора Vodafone.