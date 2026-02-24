Энергостойкость сети "Киевстар" выросла в четыре раза с 2022 года — СЕО Александр Комаров

Полномасштабная война стала серьезным испытанием для украинского бизнеса. За четыре года предприятия теряли, адаптировались, меняли стратегии и искали новые возможности для развития. Delo.ua попросило руководителей украинских компаний оценить этот опыт через четыре урока — "Выстоять", "Преобразоваться", "Думать о будущем" и "Закалить выдержку". Публикуем ответы в серии блиц-интервью. На этот раз — разговор с Александром Комаровым, СЕО компании "Киевстар", крупнейшего в стране оператора электронных коммуникаций.

Что именно вне фронта позволило стране работать и удерживать устойчивость в течение этих четырех лет?

— Страна выстояла, прежде всего, благодаря миллионам людей, которые в нее верят и продолжают работать. Не менее важна роль ответственного бизнеса, который сохранил рабочие места, платит налоги, поддерживает Силы обороны и не поставил развитие на паузу.

Для "Киевстара" роль ответственного бизнеса с первых дней полномасштабной войны означала конкретные решения и действия. В первую очередь мы сохранили команду и поддержали семьи сотрудников. В основу стратегии корпоративной социальной ответственности заложили два принципа – сохранение Украины и оказание помощи людям. "Киевстар" также является одним из самых крупных налогоплательщиков и инвесторов в экономику государства. Сейчас компания реализует план инвестиций в Украину в объеме $1 млрд на период 2023-2027 годов.

По моему убеждению, роль бизнеса в условиях полномасштабной войны – давать надежду. В 2025 году "Киевстар" стал первой украинской компанией, осуществившей листинг на американской бирже Nasdaq. Я искренне надеюсь, что наш пример стал сигналом для других прозрачных украинских бизнесов: вы тоже так можете, это реально даже в условиях войны. Выход украинских компаний на рынки глобального капитала помогает привлекать инвестиции в устойчивость Украины.

Что вашему бизнесу пришлось сменить или выстроить с нуля, чтобы остаться дееспособным в войне?

—Еще в 2019 году "Киевстар" начал трансформацию от классической телеком-компании до оператора цифровых сервисов. Начали с разработки собственных диджитал-продуктов — "Киевстар ТВ", большие данные, облачные технологии.

А дальше началась полномасштабная война с постоянными атаками врага на энергетику. Приоритетом для нас являлось и остается обеспечение устойчивости сети. Сегодня сеть "Киевстар" — одна из самых больших в мире по масштабу работы на резервном питании в условиях регулярных отключений электроэнергии. С 2022 года ее энергостойкость выросла более чем в четыре раза, а объем инвестиций в усиление сети превысил 3,5 млрд грн и продолжает расти.

Мы значительно расширили штат аварийно-восстановительных бригад; во время масштабных обесточений регионы усиливаются командами из других областей. В критических ситуациях для создания привлекаются не только инженеры, но и работники других функций "Киевстара". В декабре 2024 года "Киевстар" запустил голосовую технологию VoWiFi — она позволяет совершать звонки через Wi-Fi-сеть и стала еще одним эффективным инструментом для поддержания связи.

Компания значительно расширила штат аварийно-восстановительных бригад. Фото Влады и Константина Либеровых

Несмотря на вызовы войны, мы не отказались от задекларированной стратегии. "Киевстар" остается телеком-оператором, крупнейшим оператором критической инфраструктуры и одновременно развивает цифровую экосистему, чтобы оставаться релевантными к запросам клиентов в долгосрочной перспективе. В группу уже вошли такие диджитал-сервисы, как Uklon, Helsi и Tabletki.ua.

Во что вы сознательно инвестировали в условиях войны и какие из этих решений оказались самыми ценными с точки зрения сегодняшнего дня?

— В 2025 году "Киевстар" внедрил Starlink Direct to Cell, технологию, предназначенную для обеспечения базовой связи в случаях, когда классическое наземное покрытие недоступно. Инвестиции в такие решения — тоже часть развития нашей устойчивости. Спутниковая технология позволяет оставаться на связи тогда, когда это самое важное для тех, кто находится на прифронтовых территориях или переживает долговременные блекауты. А также для работы волонтеров, спасателей или гуманитарных миссий. Мы уже видим, что технология критически важна для южных и восточных регионов Украины, ведь именно там зафиксирован активный обмен SMS.

За время полномасштабной войны мы построили около 12 тыс. новых базовых станций. Сейчас более 96% населения на территории подконтрольной Украине имеют доступ к 4G от "Киевстар". В первом полугодии 2025 года Ookla, мировой лидер в области аналитики связи, признала "Киевстар" лучшей сетью Украины по скорости мобильного интернета и покрытию.

"Киевстар" также выступил стратегическим партнером государства и операционным исполнителем разработки национальной украинской LLM. Это позволит поставить Украину на карту мирового процесса развития генеративного искусственного интеллекта.

И, конечно, важная часть инвестиций "Киевстара" — это помощь армии и обществу. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние четыре года направила почти 4,4 млрд грн в поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов, из которых 3,7 миллиарда гривен инвестировали именно в помощь ВСУ и благотворительные инициативы.

За четыре года "Киевстар" направил почти 4,4 млрд грн в поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов. Фото: "Киевстар"

"Киевстар" остается и одним из наиболее социально ответственных бизнесов военного времени. Наша Стратегия КСО сосредоточена на масштабных проектах социального влияния — экосистеме проектов помощи войску "Нам здесь жить", помощи детским больницам в рамках инициативы "Детская надежда", поддержке образования и пострадавших от войны.

Мы видим свою роль не только в финансовой помощи стране, военным и пострадавшим украинцам, но и в том, чтобы показывать пример, привлекать неравнодушных абонентов и партнеров к нашим инициативам. Например, за годы полномасштабной войны мы вместе с фондом "Вернись живым" реализовали уже семь проектов по поддержке войска, которые суммарно собрали почти 550 млн грн. Из них почти 200 млн грн задонатили абоненты, подключившие благотворительную Суперсилу "Помощь ВСУ+", и более 197 млн грн — вклад "Киевстара".

Также в компании мы развиваем культуру корпоративного волонтерства. Наши сотрудники активно вовлекаются в КСО-инициации и с 2022 года собрали более 3,7 млн помощи для ВСУ, детских больниц и пострадавших от войны. К примеру, особая инициатива "Киевстара" — Месяц донорства крови. За время полномасштабной войны более 800 наших сотрудников сдали более 350 литров крови, помогая больницам поддерживать критические запасы крови и ее компонентов. Для меня важно лично быть частью этой инициативы, поэтому тоже регулярно приобщаюсь к донорству.

Какие потери стали для вас самыми болезненными за эти годы и какой управленческий или человеческий опыт они дали?

— Самые болезненные потери — это гибель наших сотрудников. К сожалению, шесть наших коллег отдали жизнь, защищая страну. В память о них мы открыли монумент "Корни сили" на территории головного офиса в Киеве. Есть вещи, которые мы не вправе никогда забыть.

В этой части хочу также подчеркнуть, насколько важна для бизнеса поддержка ветеранов. Мы в "Киевстаре" с 2023 года реализуем программу 4.5.0. "Наконец-то дома", чтобы поддержать коллег на каждом этапе — от мобилизации и прохождения службы до реинтеграции ветеранов. Проект создан для сотрудников и членов их семей. В то же время его влияние выходит за пределы компании, ведь мы активно делимся своим опытом. Ибо считаем, что одним из важных приоритетов для бизнеса должно быть развитие культуры взаимодействия между гражданскими и ветеранами. Ключевой принцип "Киевстара" – "Ничего для ветеранов без ветеранов". Для нас это не только корпоративная инициатива, но и часть нашей ответственности перед людьми, которые защищают страну и возвращаются к мирной жизни.