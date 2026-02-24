Енергостійкість мережі "Київстар" зросла вчетверо з 2022 року – СЕО Олександр Комаров

Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для українського бізнесу. За чотири роки підприємства втрачали, адаптувалися, змінювали стратегії та шукали нові можливості для розвитку. Delo.ua попросило керівників українських компаній оцінити цей досвід через чотири уроки – "Вистояти", "Перетворитись", "Думати про майбутнє" та "Загартувати витримку". Публікуємо відповіді у серії бліцінтерв’ю. Цього разу — розмова із Олександром Комаровим, СЕО компанії "Київстар", найбільшого в країні оператора електронних комунікацій.

Що саме поза фронтом дозволило країні працювати й утримувати стійкість упродовж цих чотирьох років?

— Країна вистояла передусім завдяки мільйонам людей, які у неї вірять і продовжують працювати. Не менш важливою є роль відповідального бізнесу, який зберіг робочі місця, сплачує податки, підтримує Сили оборони і не поставив розвиток на паузу.

Для "Київстару" роль відповідального бізнесу з перших днів повномасштабної війни означала конкретні рішення і дії. Найперше ми зберегли команду і підтримали родини співробітників. В основу стратегії корпоративної соціальної відповідальності заклали два принципи – збереження України та надання допомоги людям. "Київстар" також є одним з найбільших платників податків та інвесторів в економіку держави. Зараз компанія реалізовує план інвестицій в Україну обсягом $1 млрд на період 2023-2027 років.

На моє переконання, роль бізнесу в умовах повномасштабної війни – давати надію. У 2025 році "Київстар" став першою українською компанією, яка здійснила лістинг на американській біржі Nasdaq. Я щиро сподіваюсь, що наш приклад став сигналом для інших прозорих українських бізнесів: ви теж так можете, це реально навіть в умовах війни. Вихід українських компаній на ринки глобального капіталу допомагає залучати інвестиції у стійкість України.

Що вашому бізнесу довелося змінити або вибудувати з нуля, щоб залишитися дієздатним у війні?

— Ще у 2019 році "Київстар" почав трансформацію від класичної телеком-компанії до оператора цифрових сервісів. Почали з розробки власних диджитал-продуктів — "Київстар ТБ", великі дані, хмарні технології.

А далі почалась повномасштабна війна з постійними атаками ворога на енергетику. Пріоритетом для нас було і залишається забезпечення стійкості мережі. Сьогодні мережа "Київстар" — одна з найбільших у світі за масштабом роботи на резервному живленні в умовах регулярних відключень електроенергії. З 2022 року її енергостійкість зросла більш ніж у чотири рази, а обсяг інвестицій у посилення мережі перевищив 3,5 млрд грн і продовжує зростати.

Ми значно розширили штат аварійно-відновлювальних бригад; під час масштабних знеструмлень регіони підсилюються командами з інших областей. У критичних ситуаціях для генерування залучаються не лише інженери, а й працівники інших функцій "Київстару". У грудні 2024 року "Київстар" запустив голосову технологію VoWiFi — вона дозволяє здійснювати дзвінки через Wi-Fi-мережу і стала ще одним ефективним інструментом для підтримання зв’язку.

Компанія значно розширила штат аварійно-відновлювальних бригад. Фото Влади та Костянтина Ліберових

Попри виклики війни, ми не відмовились від задекларованої стратегії. "Київстар" залишається телеком-оператором, найбільшим оператором критичної інфраструктури і водночас розвиває цифрову екосистему, аби залишатися релевантними до запитів клієнтів у довгостроковій перспективі. До групи уже увійшли такі диджитал-сервіси, як Uklon, Helsi та Tabletki.ua.

У що ви свідомо інвестували в умовах війни і які з цих рішень виявилися найціннішими з погляду сьогоднішнього дня?

— У 2025 році "Київстар" впровадив Starlink Direct to Cell, технологію, яка призначена для забезпечення базового зв’язку у випадках, коли класичне наземне покриття недоступне. Інвестиції у такі рішення — теж частина розвитку нашої стійкості. Супутникова технологія дозволяє залишатися на зв’язку тоді, коли це найважливіше — для тих, хто перебуває на прифронтових територіях або переживає довготривалі блекаути. А також для роботи волонтерів, рятувальників або гуманітарних місій. Ми вже бачимо, що технологія є критично важливою для південних та східних регіонів України, адже саме там зафіксовано найактивніший обмін SMS.

За час повномасштабної війни ми збудували майже 12 тис. нових базових станцій. Зараз понад 96% населення на території, підконтрольній Україні, мають доступ до 4G від "Київстар". У першому півріччі 2025 року компанія Ookla, світовий лідер у галузі аналітики зв'язку, визнала "Київстар" найкращою мережею України за швидкістю мобільного інтернету та покриттям.

"Київстар" також виступив стратегічним партнером держави та операційним виконавцем розробки національної української LLM. Це дозволить поставити Україну на мапу світового процесу розвитку генеративного штучного інтелекту.

І, звісно, важлива частина інвестицій "Київстару" — це допомога армії та суспільству. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх чотирьох років спрямувала майже 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів, з яких 3,7 мільярда гривень інвестували саме на допомогу ЗСУ та благодійні ініціативи.

За чотири роки "Київстар" спрямував майже 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. Фото: "Київстар"

"Київстар" залишається й одним з найбільш соціально відповідальних бізнесів воєнного часу. Наша Стратегія КСВ зосереджена на масштабних проєктах соціального впливу — екосистемі проєктів допомоги війську "Нам тут жити", допомозі дитячим лікарням у межах ініціативи "Дитяча надія", підтримці освіти та постраждалих від війни.

Ми бачимо свою роль не тільки у фінансовій допомозі країні, військовим та постраждалим українцям, але й у тому, щоб показувати приклад, залучати небайдужих абонентів та партнерів до наших ініціатив. Наприклад, за роки повномасштабної війни ми разом з фондом "Повернись живим" реалізували вже сім проєктів з підтримки війська, які сумарно зібрали майже 550 млн грн. З них майже 200 млн грн задонатили абоненти, які підключили благодійну Суперсилу "Допомога ЗСУ+", та понад 197 млн грн — внесок "Київстару".

Також в компанії ми розвиваємо культуру корпоративного волонтерства. Наші співробітники активно долучаються до КСВ-ініціатив й з 2022 року зібрали понад 3,7 млн допомоги для ЗСУ, дитячих лікарень та постраждалих від війни. До прикладу, особлива ініціатива "Київстару" — Місяць донорства крові. За час повномасштабної війни понад 800 наших співробітників здали більше 350 літрів крові, допомагаючи лікарням підтримувати критичні запаси крові та її компонентів. Для мене важливо особисто бути частиною цієї ініціативи, тому теж регулярно долучаюсь до донорства.

Які втрати стали для вас найболючішими за ці роки і який управлінський або людський досвід вони дали?

— Найболючіші втрати — це загибель наших співробітників. На жаль, шестеро наших колег віддали життя, захищаючи країну. У пам'ять про них ми відкрили монумент "Коріння сили" на території головного офісу у Києві. Є речі, які ми не маємо права ніколи забути.

У цій частині хочу також наголосити, наскільки важливою для бізнесу є підтримка ветеранів. Ми у "Київстар" з 2023 року реалізовуємо програму 4.5.0. "Нарешті вдома", щоб підтримати колег на кожному етапі — від мобілізації та проходження служби до реінтеграції ветеранів. Проєкт створений для співробітників та членів їхніх сімей. Водночас його вплив виходить за межі компанії, адже ми активно ділимося своїм досвідом. Бо вважаємо, що одним із важливих пріоритетів для бізнесу має бути розвиток культури взаємодії між цивільними та ветеранами. Ключовий принцип "Київстару" – "Нічого для ветеранів без ветеранів". Для нас це не лише корпоративна ініціатива, а частина нашої відповідальності перед людьми, які захищають країну і повертаються до мирного життя.