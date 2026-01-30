"Київстар" купує сайт Tabletki.ua: АМКУ надав дозвіл

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл мобільному оператору компанії "Київстар" на придбання сервісу з пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Надано дозвіл ПрАТ "Київстар" на набуття контролю над ТОВ "МТПК", – йдеться у рішенні регулятора від 29 січня.

Зобов’язання Київстару

Також АМКУ повідомив,що "Київстар" візьме на себе низку зобов’язань у сфері захисту персональних даних, ціноутворення та рівного доступу до аналітики, а саме:

у випадку створення нових аналітичних продуктів, маркетингових сервісів або звітів, забезпечити надання доступу до таких продуктів учасникам ринків охорони здоров’я, фармацевтики, страхування;

ціни на доступ до Tabletki.ua не встановлюватимуться на рівні, що був би неможливим за умов значної конкуренції;

збір і використання даних користувачів Tabletki.ua і Helsi здійснюватиметься лише за їхньою інформованою згодою;

користувачам, які відмовляться від розширених параметрів обробки даних, не обмежуватимуть доступ до платформ;

персональні дані користувачів Tabletki.ua і Helsi не об’єднуватимуться без окремої згоди;

Крім того, через пів року після здійснення концентрації компанія "Київстар" має впровадити механізм чіткого інформування користувачів про застосування технологій рекламного або поведінкового відстеження й забезпечити можливість вибору рівня обробки персональних даних.

"Київстар" кілька разів подавав заявку на погодження угоди до АМКУ, але отримував відмову.

У серпні минулого року регулятор повідомляв, що планує здійснити поглиблене дослідження стану конкуренції на ринках, на роботі яких може позначитися ця угода, адже "Київстару" вже належить медичний серіс "Helsi". Тому за певних умов угода могла призвести до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції.

У травні минулого року український оператор електронних комунікацій "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi з 69,99% до 97,99%.

Про Tabletki.ua

Tabletki.ua - сайт і додаток, через який можна знайти та забронювати в конкретній аптеці ліки, фармацевтичні препарати.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власниками ТОВ "МТПК" виступають Олександр, Наталія та Євген Муравщики (23%,23% та 10% відповідно), Юрій Савин (20%), Володимир Осьмачко (15%) та Вадим Рогатинський (9%).

Про "Київстар"

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Оператор працює в Україні вже 27 років.

Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

“Київстар” за підсумками 2025 року продемонстрував стрімке зростання фінансових показників. Виручка та показник EBITDA компанії збільшилися на 24–26%.