"Киевстар" покупает сайт Tabletki.ua: АМКУ предоставил разрешение

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил мобильному оператору компании "Киевстар" на приобретение сервиса по поиску и бронированию лекарств Tabletki.ua.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Дано разрешение ЧАО "Киевстар" на получение контроля над ООО "МТПК", – говорится в решении регулятора от 29 января.

Обязательство Киевстара

Также АМКУ сообщил, что "Киевстар" возьмет на себя ряд обязательств в сфере защиты персональных данных, ценообразования и равного доступа к аналитике, а именно:

в случае создания новых аналитических продуктов, маркетинговых сервисов или отчетов обеспечить предоставление доступа к таким продуктам участникам рынков здравоохранения, фармацевтики, страхования;

цены на доступ к Tabletki.ua не будут устанавливаться на уровне, который был бы невозможен при значительной конкуренции;

сбор и использование данных пользователей Tabletki.ua и Helsi будет производиться только по их информированному согласию;

пользователям, которые откажутся от расширенных параметров обработки данных, не будут ограничивать доступ к платформам;

персональные данные пользователей Tabletki.ua и Helsi не будут объединяться без отдельного согласия;

Кроме того, через полгода после концентрации компания "Киевстар" должна внедрить механизм четкого информирования пользователей о применении технологий рекламного или поведенческого отслеживания и обеспечить возможность выбора уровня обработки персональных данных.

"Киевстар" несколько раз подавал заявку на согласование соглашения в АМКУ, но получал отказ.

В августе прошлого года регулятор сообщал, что планирует провести углубленное исследование состояния конкуренции на рынках, на работе которых может сказаться это соглашение, ведь "Киевстару" уже принадлежит медицинский серис "Helsi". Поэтому при определенных условиях соглашение могло привести к монополизации или существенному ограничению конкуренции.

В мае прошлого года украинский оператор электронных коммуникаций "Киевстар" объявил о подписании соглашения об увеличении доли владения корпоративными правами компании Helsi с 69,99% до 97,99%.

О Tabletki.ua

Tabletki.ua - сайт и приложение, через которое можно найти и забронировать в конкретной аптеке лекарства, фармацевтические препараты.

Согласно данным аналитической системы YouControl, владельцами ООО "МТПК" выступают Александр, Наталья и Евгений Муравщики (23%, 23% и 10% соответственно), Юрий Савин (20%), Владимир Осьмачко (15%) и Вадим Рогатинский (9%).

О "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает на Украине уже 27 лет.

Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

"Киевстар" по итогам 2025 года продемонстрировал стремительный рост финансовых показателей. Выручка и показатель компании EBITDA увеличились на 24–26%.