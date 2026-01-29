Прибыль и выручка выросли на четверть: "Киевстар" подводит итоги 2025 года

Украинский мобильный оператор Киевстар по итогам 2025 года продемонстрировал стремительный рост финансовых показателей. Выручка и показатель EBITDA компании увеличились на 24–26%, что оказалось значительно лучше предыдущих ожиданий аналитиков.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе телекоммуникационного холдинга VEON.

Финансовые результаты

Предыдущие неаудитированные данные говорят о том, что темпы роста бизнеса в Украине превысили прогноз, обнародованный компанией в ноябре 2025 года.

При этом "Киевстар" продолжает активно инвестировать в сеть: капитальные расходы по итогам года составили около 29-31% от общей выручки .

Для сравнения, только в третьем квартале 2025 года прибыль EBITDA достигла 7,1 млрд грн ($171 млн), что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первое полугодие 2025 года "Киевстар" увеличил EBITDA на 32% - до $06 млн, тогда как его выручка выросла на 28% - до $539 млн .

Развитие 4G

Несмотря на общее уменьшение количества абонентов до 22,5 млн. человек (спад на 3,6%), компания успешно переводит клиентов на современные технологии.

Число пользователей 4G выросло на 2,4% и теперь составляет 15 млн.

Выход на Nasdaq

Прошлый год стал для "Киевстара" историческим и в юридическом плане. В августе 2025 года Kyivstar Group Ltd. завершила процедуру листинга на американской бирже Nasdaq .

Теперь акции украинского телеком-гиганта официально торгуются под тикером KYIV, открывающим компании доступ к международному капиталу и подчеркивающим ее прозрачность для инвесторов.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает на Украине уже 27 лет. Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

Общий доход компании "Киевстар" за 2024 год вырос на 11%, достигнув 37,27 млрд грн по сравнению с 33,59 млрд грн в 2023 году.