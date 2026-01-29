Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,10

42,95

EUR

51,55

51,30

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Прибуток та виручка зросли на чверть: "Київстар" підбиває підсумки 2025 року

"Київстар"
"Київстар" вийшов на Nasdaq

Український мобільний оператор “Київстар” за підсумками 2025 року продемонстрував стрімке зростання фінансових показників. Виручка та показник EBITDA компанії збільшилися на 24–26%, що виявилося значно кращим за попередні очікування аналітиків.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі телекомунікаційного холдингу VEON.

Фінансові результати 

Попередні неаудитовані дані свідчать про те, що темпи зростання бізнесу в Україні перевищили прогноз, оприлюднений компанією у листопаді 2025 року.

При цьому "Київстар" продовжує активно інвестувати у мережу: капітальні витрати за підсумками року становили близько 29–31% від загальної виручки.

Для порівняння, лише у третьому кварталі 2025 року прибуток EBITDA сягнув 7,1 млрд грн ($171 млн), що на 21,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За перше півріччя 2025 року "Київстар" збільшив EBITDA на 32% - до $06 млн, тоді як його виручка зросла на 28% – до $539 млн.

Розвиток 4G

Попри загальне зменшення кількості абонентів до 22,5 млн осіб (спад на 3,6%), компанія успішно переводить клієнтів на сучасні технології.

Кількість користувачів 4G зросла на 2,4% і тепер становить 15 млн.

Вихід на Nasdaq 

Минулий рік став для "Київстару" історичним і в юридичному плані. У серпні 2025 року Kyivstar Group Ltd. завершила процедуру лістингу на американській біржі Nasdaq.

Тепер акції українського телеком-гіганта офіційно торгуються під тікером KYIV, що відкриває компанії доступ до міжнародного капіталу та підкреслює її прозорість для інвесторів.

Про "Київстар"

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Оператор працює в Україні вже 27 років. Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

Загальний дохід компанії "Київстар" за 2024 рік зріс на 11%, досягнувши 37,27 млрд грн порівняно з 33,59 млрд грн у 2023 році.

Автор:
Тетяна Бесараб