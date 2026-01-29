Прибуток та виручка зросли на чверть: "Київстар" підбиває підсумки 2025 року

Український мобільний оператор “Київстар” за підсумками 2025 року продемонстрував стрімке зростання фінансових показників. Виручка та показник EBITDA компанії збільшилися на 24–26%, що виявилося значно кращим за попередні очікування аналітиків.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі телекомунікаційного холдингу VEON.

Фінансові результати

Попередні неаудитовані дані свідчать про те, що темпи зростання бізнесу в Україні перевищили прогноз, оприлюднений компанією у листопаді 2025 року.

При цьому "Київстар" продовжує активно інвестувати у мережу: капітальні витрати за підсумками року становили близько 29–31% від загальної виручки.

Для порівняння, лише у третьому кварталі 2025 року прибуток EBITDA сягнув 7,1 млрд грн ($171 млн), що на 21,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За перше півріччя 2025 року "Київстар" збільшив EBITDA на 32% - до $06 млн, тоді як його виручка зросла на 28% – до $539 млн.

Розвиток 4G

Попри загальне зменшення кількості абонентів до 22,5 млн осіб (спад на 3,6%), компанія успішно переводить клієнтів на сучасні технології.

Кількість користувачів 4G зросла на 2,4% і тепер становить 15 млн.

Вихід на Nasdaq

Минулий рік став для "Київстару" історичним і в юридичному плані. У серпні 2025 року Kyivstar Group Ltd. завершила процедуру лістингу на американській біржі Nasdaq.

Тепер акції українського телеком-гіганта офіційно торгуються під тікером KYIV, що відкриває компанії доступ до міжнародного капіталу та підкреслює її прозорість для інвесторів.

Про "Київстар"

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Оператор працює в Україні вже 27 років. Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

Загальний дохід компанії "Київстар" за 2024 рік зріс на 11%, досягнувши 37,27 млрд грн порівняно з 33,59 млрд грн у 2023 році.