- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Прибуток та виручка зросли на чверть: "Київстар" підбиває підсумки 2025 року
Український мобільний оператор “Київстар” за підсумками 2025 року продемонстрував стрімке зростання фінансових показників. Виручка та показник EBITDA компанії збільшилися на 24–26%, що виявилося значно кращим за попередні очікування аналітиків.
Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі телекомунікаційного холдингу VEON.
Фінансові результати
Попередні неаудитовані дані свідчать про те, що темпи зростання бізнесу в Україні перевищили прогноз, оприлюднений компанією у листопаді 2025 року.
При цьому "Київстар" продовжує активно інвестувати у мережу: капітальні витрати за підсумками року становили близько 29–31% від загальної виручки.
Для порівняння, лише у третьому кварталі 2025 року прибуток EBITDA сягнув 7,1 млрд грн ($171 млн), що на 21,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За перше півріччя 2025 року "Київстар" збільшив EBITDA на 32% - до $06 млн, тоді як його виручка зросла на 28% – до $539 млн.
Розвиток 4G
Попри загальне зменшення кількості абонентів до 22,5 млн осіб (спад на 3,6%), компанія успішно переводить клієнтів на сучасні технології.
Кількість користувачів 4G зросла на 2,4% і тепер становить 15 млн.
Вихід на Nasdaq
Минулий рік став для "Київстару" історичним і в юридичному плані. У серпні 2025 року Kyivstar Group Ltd. завершила процедуру лістингу на американській біржі Nasdaq.
Тепер акції українського телеком-гіганта офіційно торгуються під тікером KYIV, що відкриває компанії доступ до міжнародного капіталу та підкреслює її прозорість для інвесторів.
Про "Київстар"
"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".
Оператор працює в Україні вже 27 років. Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).
Загальний дохід компанії "Київстар" за 2024 рік зріс на 11%, досягнувши 37,27 млрд грн порівняно з 33,59 млрд грн у 2023 році.