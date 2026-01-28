Запланована подія 2

Розробники української LLM запросили медіа і бізнес передати дані для навчання

Розробники LLM просять медіа і бізнес передати дані для навчання / Мінцифри

В Україні триває активна розробка національної великої мовної моделі (LLM), яка стане основою для створення ШІ-помічників у державному секторі та бізнесі. Проєкт реалізується у співпраці з компанією "Київстар", а до участі в ньому запрошують партнерів із різних сфер — від медіа до науки й культури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Майбутня національна LLM покликана стати українським аналогом таких сервісів, як ChatGPT або Gemini. Вона буде такою ж технологічною та зручною у використанні, однак навчатиметься на українських даних і з урахуванням національного контексту та реалій.

Для формування якісної моделі розробники закликають передавати україномовні тексти, які стануть основою знань штучного інтелекту. Йдеться, зокрема, про матеріали медіа — новини, інтерв’ю, блоги та публіцистику; освітній і науковий контент — підручники, курси, наукові роботи й дисертації; літературні твори, історичні архіви, а також бізнес-дані — технічну документацію, описи товарів, відкриті відгуки та корпоративну аналітику.

У проєкті зазначають, що саме медіа та видавництва допоможуть задати еталон мовної грамотності та стилю для нейромережі. Університети й науковці сформують інтелектуальну базу моделі, а бізнес — посилить її здатність розуміти ринкові та галузеві особливості.

Розробники підкреслюють, що участь у створенні національної LLM є внеском в українську технологічну історію. Кожен гігабайт переданих даних розглядається як елемент збереження українського культурного коду в цифровому середовищі.

Окрему увагу в ініціативі приділяють питанням безпеки та захисту інтелектуальної власності. Для партнерів підготовлено прозорі юридичні умови, які гарантують, що матеріали використовуватимуться виключно для розвитку українського штучного інтелекту. Усі учасники проєкту будуть офіційно відзначені в підсумковому звіті про розробку національної мовної моделі.

Коли тестування LLM?

Графік розробки чітко розпланований:

  1. Січень 2026 — початок великого голосування. Назву для українського штучного інтелекту оберуть самі громадяни через застосунок "Дія". 
  2. Весна 2026 — запуск публічного бета-тестування.

Раніше повідомлялося, що першу національну українську велику мовну модель (LLM), на кшталт чат-боту ChatGPT від американського техногіганта OpenAI, тренуватимуть на моделі Gemma від Google.

Автор:
Тетяна Гойденко