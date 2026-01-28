Запланована подія 2

Разработчики украинского LLM пригласили медиа и бизнес передать данные для обучения

минцифры
Разработчики LLM просят медиа и бизнес передать данные для обучения / Минцифры

В Украине идет активная разработка национальной крупной языковой модели (LLM), которая станет основой для создания ИИ-помощников в государственном секторе и бизнесе. Проект реализуется в сотрудничестве с компанией "Киевстар", а для участия в нем приглашают партнеров из разных сфер — от медиа до науки и культуры.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Будущая национальная LLM призвана стать украинским аналогом таких сервисов, как ChatGPT или Gemini. Она будет такой же технологичной и удобной в использовании, однако будет учиться на украинских данных и с учетом национального контекста и реалий.

Для формирования качественной модели разработчики призывают передавать украиноязычные тексты, которые станут основой для знаний искусственного интеллекта. Речь идет, в частности, о материалах медиа – новостях, интервью, блогах и публицистике; образовательный и научный контент – учебники, курсы, научные работы и диссертации; литературные произведения, исторические архивы, а также бизнес-данные – техническую документацию, описания товаров, открытые отзывы и корпоративную аналитику.

В проекте отмечают, что именно медиа и издательства помогут задать эталон речевой грамотности и стиля нейросети. Университеты и ученые сформируют интеллектуальную базу модели, а бизнес усилит ее способность понимать рыночные и отраслевые особенности.

Разработчики подчеркивают, что участие в создании национальной LLM является вкладом в украинскую технологическую историю. Каждый гигабайт передаваемых данных рассматривается как элемент сохранения украинского культурного кода в цифровой среде.

Особое внимание в инициативе уделяется вопросам безопасности и защиты интеллектуальной собственности. Для партнеров подготовлены прозрачные юридические условия, гарантирующие, что материалы будут использоваться исключительно для развития украинского искусственного интеллекта. Все участники проекта будут официально отмечены в итоговом отчете по разработке национальной языковой модели.

Когда тестирование LLM?

График разработки четко распланирован:

  1. Январь 2026 – начало большого голосования. Название для украинского искусственного интеллекта выберут сами граждане через приложение "Дія".
  2. Весна 2026 – запуск публичного бета-тестирования.

Ранее сообщалось, что сначала   национальную украинскую большую языковую модель   (LLM), вроде чат-бота ChatGPT от американского техногиганта OpenAI, будут тренироваться на модели Gemma от Google.

Автор:
Татьяна Гойденко