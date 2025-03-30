Украина начала разработку первой национальной большой языковой модели

Украина сделала важный шаг в развитии искусственного интеллекта — начата разработка первой украиноязычной большой языковой модели (LLM), которая откроет новые возможности для бизнеса и государства, позволяя быстро создавать украинские ИИ инструменты.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Зачем Украине собственная LLM

По словам Федорова, разработка своей LLM требуется по нескольким причинам.

Национальная сохранность. Контроль иностранных языковых моделей невозможен – они могут включать российскую пропаганду или не учитывать украинский контекст. Собственная LLM обеспечит информационную безопасность и независимость.

Интеграция в критически важные сферы. Украинская модель сможет обрабатывать данные внутри страны, что особенно важно для обороны, государственных учреждений, медицины и финансового сектора.

Поддержка бизнеса. Украинская LLM поможет компаниям дешевле и быстрее разрабатывать локализованные AI-продукты, среди которых автоматизированные чат-боты для сайтов, голосовые ассистенты для компаний, AI-консультанты для онлайн-магазинов

Технологическая независимость. Все большее число стран инвестируют в развитие собственных языковых моделей. Украина должна действовать быстро, чтобы не только догнать лидеров, но стать полноценным игроком в сфере ИИ.

Когда запустят национальную LLM

Разработку LLM осуществляет Win — win AI Center of Excellence. Запуск намечен на ноябрь-декабрь 2025 года.

Модель будет натренирована на украинские данные, будет понимать национальный контекст, диалекты и термины. На ее основе будут создавать AI-решения для государственных и оборонных структур – их интегрируют в "Действие", "Мечта" и армейские системы.

Важно: разработка будет проходить без привлечения государственных средств, а при поддержке бизнес-партнеров.

Запуск собственной языковой модели укрепит бренд Украины как высокотехнологичного государства. Это позволит бизнесу и государству развивать инновационные AI-продукты, сохраняя цифровой суверенитет и конкурентоспособность в глобальном мире.

Напомним, в первом квартале 2025 года у "Действия" может появиться ШИ-ассистент, который будет слушать жалобы граждан и передавать их в соответствующие государственные учреждения.