Минспорта запустило первого государственного ИИ-помощника в Дії.Engine: что он делает

Министерство молодежи и спорта запустило первый государственный сервис на базе крупных языковых моделей в платформе Дія.Engine.

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Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

Новый ШИ-помощник автоматизирует проверку заявок на конкурсы международных молодежных обменов, анализирует их соответствие требованиям и предлагает рекомендации по улучшению.

"Эта технология поможет молодежным организациям улучшить качество своих заявок, уменьшить количество технических ошибок и увеличить шансы на реализацию важных инициатив. Мы стремимся к тому, чтобы молодежь Украины и наших международных партнеров получала еще больше возможностей для сотрудничества и развития", — отметил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

Как работает ИИ -помощник:

анализирует разделы заявки и проверяет их соответствие требованиям;

выявляет типичные ошибки и предлагает рекомендации;

помогает представлять более качественные и конкурентные проекты.

Подать заявку на украинско-литовские обмены можно до 20 апреля по ссылке. Подать заявку на украинско-польские обмены можно до 20 апреля по ссылке.

Отмечается, что ИИ помощник работает в тестовом режиме, проверка заявок занимает определенное время и может проводиться многократно. Использование сервиса добровольно, а его рекомендации – не обязательны.

Сервис разработан Министерством молодежи и спорта в рамках Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке правительства Швейцарии. Это важный шаг в цифровой трансформации государственных услуг, что будет способствовать развитию молодежных инициатив.

Напомним, в первом квартале 2025 года у "Дії" может появиться ИИ-ассистент, который будет слушать жалобы граждан и передавать их в соответствующие государственные учреждения.

Министерство цифровой трансформации Украины успешно внедрило искусственный интеллект в систему консультаций для партнеров, что позволило значительно оптимизировать процессы и сократить время менеджеров на 30%.