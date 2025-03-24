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Минспорта запустило первого государственного ИИ-помощника в Дії.Engine: что он делает
Министерство молодежи и спорта запустило первый государственный сервис на базе крупных языковых моделей в платформе Дія.Engine.
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.
Новый ШИ-помощник автоматизирует проверку заявок на конкурсы международных молодежных обменов, анализирует их соответствие требованиям и предлагает рекомендации по улучшению.
"Эта технология поможет молодежным организациям улучшить качество своих заявок, уменьшить количество технических ошибок и увеличить шансы на реализацию важных инициатив. Мы стремимся к тому, чтобы молодежь Украины и наших международных партнеров получала еще больше возможностей для сотрудничества и развития", — отметил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.
Как работает ИИ -помощник:
- анализирует разделы заявки и проверяет их соответствие требованиям;
- выявляет типичные ошибки и предлагает рекомендации;
- помогает представлять более качественные и конкурентные проекты.
Подать заявку на украинско-литовские обмены можно до 20 апреля по ссылке. Подать заявку на украинско-польские обмены можно до 20 апреля по ссылке.
Отмечается, что ИИ помощник работает в тестовом режиме, проверка заявок занимает определенное время и может проводиться многократно. Использование сервиса добровольно, а его рекомендации – не обязательны.
Сервис разработан Министерством молодежи и спорта в рамках Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке правительства Швейцарии. Это важный шаг в цифровой трансформации государственных услуг, что будет способствовать развитию молодежных инициатив.
Напомним, в первом квартале 2025 года у "Дії" может появиться ИИ-ассистент, который будет слушать жалобы граждан и передавать их в соответствующие государственные учреждения.
Министерство цифровой трансформации Украины успешно внедрило искусственный интеллект в систему консультаций для партнеров, что позволило значительно оптимизировать процессы и сократить время менеджеров на 30%.