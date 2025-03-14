Microsoft представила помощника для геймеров на основе искусственного интеллекта

Microsoft представила Copilot for Gaming, ИИ-помощника для геймеров, который помогает им быстрее прогрессировать в играх, улучшать свои умения с помощью профессиональных советов и получать большее удовольствие от игры в компании.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом рассказала вице-президент Xbox по вопросам искусственного интеллекта Фатима Кардар в эфире официального подкаста Xbox.

Copilot for Gaming будет сопровождать пользователей Xbox в играх, а также помогать с их загрузкой и запуском. ИИ-помощник станет доступным через мобильное приложение Xbox, работая на втором экране в качестве ассистента. Он будет предлагать советы, руководства и полезную информацию об игровом процессе и мире.

В ходе пресс-конференции было представлено несколько сценариев использования Copilot for Gaming. В одном из примеров Copilot помогает игроку Overwatch 2. Помощник разобрал ошибки, которые геймер совершал, пытаясь продвигаться без товарищей по команде.

Другая демонстрация была посвящена использованию Copilot из Minecraft, где игрок мог задавать Copilot вопрос о том, как создавать объекты. Copilot видит, что происходит на экране, поэтому он может направлять игрока в соответствии с его действиями в игре. ИИ может подсказать, где в мире игры находятся определенные материалы для крафтинга.

Концепт Copilot for Gaming в игре Minecraft. Фото: Xbox

Представленные возможности ИИ помощника Copilot for Gaming еще находятся на этапе разработки и не будут доступны сразу после его запуска в следующем месяце. Сначала Microsoft проведет тестирование ранних версий Copilot среди участников программы Xbox Insiders через мобильное приложение Xbox в апреле, и только затем состоится полноценный релиз Copilot на разных устройствах.

Напомним, Microsoft объявила, что голосовой режим Voice и функция Think Deeper у Copilot теперь доступны бесплатно для всех пользователей. Это означает, что кто-либо может использовать искусственный интеллект для глубокого анализа данных, размышлений над сложными вопросами и интерактивного общения голосом.