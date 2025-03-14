Microsoft представила помічника для геймерів на основі штучного інтелекту

Microsoft презентувала Copilot for Gaming, ШІ-помічника для геймерів, який допомагає їм швидше прогресувати в іграх, покращувати свої вміння за допомогою професійних порад та отримувати більше задоволення від гри в компанії.

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Про це розповіла віцепрезидентка Xbox з питань штучного інтелекту Фатіма Кардар в ефірі офіційного подкасту Xbox.

Copilot for Gaming буде супроводжувати користувачів Xbox в іграх, а також допомагати з їх завантаженням і запуском. ШІ-помічник стане доступним через мобільний додаток Xbox, працюючи на другому екрані як асистент. Він пропонуватиме поради, керівництва та корисну інформацію про ігровий процес і світ.

Під час пресконференції було представлено кілька сценаріїв використання Copilot for Gaming. В одному з прикладів Copilot допомагає гравцеві Overwatch 2. Помічник розібрав помилки, які геймер робив, намагаючись просуватися без товаришів по команді.

Інша демонстрація була присвячена використанню Copilot з Minecraft, де гравець міг задавати Copilot питання про те, як створювати об'єкти. Copilot бачить, що відбувається на екрані, тому він може направляти гравця відповідно до його дій в грі. ШІ також може підказати, де у світі гри знаходяться певні матеріали для крафтингу.

Концепт Copilot for Gaming в грі Minecraft. Фото: Xbox

Представлені можливості ШІ-помічника Copilot for Gaming ще перебувають на етапі розробки та не будуть доступні одразу після його запуску наступного місяця. Спочатку Microsoft проведе тестування ранніх версій Copilot серед учасників програми Xbox Insiders через мобільний додаток Xbox у квітні, і лише потім відбудеться повноцінний реліз Copilot на різних пристроях.

Нагадаємо, Microsoft оголосила, що голосовий режим Voice та функція Think Deeper у Copilot тепер доступні безкоштовно для всіх користувачів. Це означає, що будь-хто може використовувати штучний інтелект для глибокого аналізу даних, роздумів над складними питаннями та інтерактивного спілкування голосом.