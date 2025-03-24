Мінспорту запустило першого державного ШІ-помічника в Дія.Engine: що він робить

Міністерство молоді та спорту України запустило перший державний сервіс на базі великих мовних моделей у платформі Дія.Engine.

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Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Новий ШІ-помічник автоматизує перевірку заявок на конкурси міжнародних молодіжних обмінів, аналізує їхню відповідність вимогам та пропонує рекомендації для покращення.

"Ця технологія допоможе молодіжним організаціям покращити якість своїх заявок, зменшити кількість технічних помилок і збільшити шанси на реалізацію важливих ініціатив. Ми прагнемо, щоб молодь України та наших міжнародних партнерів отримувала ще більше можливостей для співпраці та розвитку", – зазначив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Як працює ШІ-помічник:

аналізує розділи заявки та перевіряє їх на відповідність вимогам;

виявляє типові помилки та пропонує рекомендації;

допомагає подавати більш якісні й конкурентні проєкти.

Подати заявку на Українсько-Литовські обміни можна до 20 квітня за посиланням. Подати заявку на Українсько-Польські обміни можна до 20 квітня за посиланням.

Зазначається, що ШІ-помічник працює у тестовому режимі, перевірка заявок займає певний час і може проводитися багаторазово. Використання сервісу є добровільним, а його рекомендації – не обов’язковими.

Сервіс розроблений Міністерством молоді та спорту в межах Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії. Це важливий крок у цифровій трансформації державних послуг, що сприятиме розвитку молодіжних ініціатив.

Нагадаємо, в першому кварталі 2025 року в "Дії" може з'явитися ШІ-асистент, який слухатиме скарги громадян і передаватиме їх до відповідних державних установ.

Міністерство цифрової трансформації України успішно впровадило штучний інтелект у систему консультацій для партнерів, що дозволило значно оптимізувати процеси й скоротити витрати часу менеджерів на 30%.