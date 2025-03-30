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Україна розпочала розробку першої національної великої мовної моделі (LLM)
Україна зробила важливий крок у розвитку штучного інтелекту - розпочато розробку першої українськомовної великої мовної моделі (LLM), яка відкриє нові можливості для бізнесу та держави, дозволяючи швидко створювати українські ШІ-інструменти.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Навіщо Україні власна LLM
За словами Федорова, розробка власної LLM потрібна з кількох причин.
Національна безпека. Контроль іноземних мовних моделей неможливий – вони можуть містити російську пропаганду або не враховувати український контекст. Власна LLM забезпечить інформаційну безпеку та незалежність.
Інтеграція у критично важливі сфери. Українська модель зможе обробляти дані всередині країни, що особливо важливо для оборони, державних установ, медицини та фінансового сектору.
Підтримка бізнесу. Українська LLM допоможе компаніям дешевше і швидше розробляти локалізовані AI-продукти, серед яких автоматизовані чат-боти для сайтів, голосові асистенти для компаній, AI-консультанти для онлайн-магазинів
Технологічна незалежність. Все більше країн інвестують у розвиток власних мовних моделей. Україна має діяти швидко, щоб не лише наздогнати лідерів, а й стати повноцінним гравцем у сфері ШІ.
Коли запустять національну LLM
Розробку LLM здійснює Win-win AI Center of Excellence. Запуск запланований на листопад-грудень 2025 року.
Модель буде натренована на українських даних, розумітиме національний контекст, діалекти та терміни. На її основі створюватимуть AI-рішення для державних та оборонних структур – їх інтегрують у "Дію", "Мрію" та армійські системи.
Важливо: розробка відбуватиметься без залучення державних коштів, а за підтримки бізнес-партнерів.
Запуск власної мовної моделі зміцнить бренд України як високотехнологічної держави. Це дасть бізнесу та державі змогу розвивати інноваційні AI-продукти, зберігаючи цифровий суверенітет та конкурентоспроможність у глобальному світі.
Нагадаємо, в першому кварталі 2025 року в "Дії" може з'явитися ШІ-асистент, який слухатиме скарги громадян і передаватиме їх до відповідних державних установ.