У Tabletki.ua розповіли, як працюватиме сервіс після придбання його "Київстаром"

Після закриття угоди з телеком-оператором Київстар платформа Tabletki.ua, яка спеціалізується на пошуку, порівнянні цін та бронюванні лікарських засобів повідомила, що не планує змін у роботі своєї ІТ-команди та збереже операційну автономність.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на DOU.

В Tabletki.ua зазначили, що їхня ІТ-команда налічує близько 20 фахівців, і угода не вплине на її структуру. Після підписання документів сторони залишаться окремими юридичними особами.

Сервіс збереже самостійність у ключових операційних та управлінських питаннях, тоді як "Київстар" зможе впливати на стратегічні рішення через Наглядову раду.

Угоду з придбання сервісу закрили 10 лютого. Її сума становила $160 млн. Наприкінці січня Антимонопольний комітет України погодив концентрацію, що дозволило завершити транзакцію.

Tabletki.ua працює як сервіс замовлення лікарських засобів і, за даними компанії, співпрацює з понад 14 тис. аптек по всій Україні. За період із вересня 2024 до вересня 2025 року вартість замовлень через платформу становила 57,3 млрд грн, а чистий прибуток компанії оцінювався у $20 млн.

Зобов’язання Київстару

Також АМКУ повідомив,що "Київстар" візьме на себе низку зобов’язань у сфері захисту персональних даних, ціноутворення та рівного доступу до аналітики, а саме:

у випадку створення нових аналітичних продуктів, маркетингових сервісів або звітів, забезпечити надання доступу до таких продуктів учасникам ринків охорони здоров’я, фармацевтики, страхування;

ціни на доступ до Tabletki.ua не встановлюватимуться на рівні, що був би неможливим за умов значної конкуренції;

збір і використання даних користувачів Tabletki.ua і Helsi здійснюватиметься лише за їхньою інформованою згодою;

користувачам, які відмовляться від розширених параметрів обробки даних, не обмежуватимуть доступ до платформ;

персональні дані користувачів Tabletki.ua і Helsi не об’єднуватимуться без окремої згоди;

Крім того, через пів року після здійснення концентрації компанія "Київстар" має впровадити механізм чіткого інформування користувачів про застосування технологій рекламного або поведінкового відстеження й забезпечити можливість вибору рівня обробки персональних даних.

"Київстар" кілька разів подавав заявку на погодження угоди до АМКУ, але отримував відмову.

У серпні минулого року регулятор повідомляв, що планує здійснити поглиблене дослідження стану конкуренції на ринках, на роботі яких може позначитися ця угода, адже "Київстару" вже належить медичний серіс "Helsi". Тому за певних умов угода могла призвести до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції.

У травні минулого року український оператор електронних комунікацій "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi з 69,99% до 97,99%