В Tabletki.ua рассказали, как будет работать сервис после приобретения его "Киевстаром"

После закрытия соглашения с телеком-оператором Киевстар платформа Tabletki.ua, специализирующаяся на поиске, сравнении цен и бронировании лекарственных средств, сообщила, что не планирует изменения в работе своей ИТ-команды и сохранит операционную автономность.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на DOU.

В Tabletki.ua отметили, что их ІТ-команда насчитывает около 20 специалистов и соглашение не повлияет на ее структуру. После подписания документов стороны останутся отдельными юридическими лицами.

Сервис сохранит самостоятельность в ключевых операционных и управленческих вопросах, тогда как "Киевстар" сможет влиять на стратегические решения через Наблюдательный совет.

Соглашение по приобретению сервиса было закрыто 10 февраля. Ее сумма составила $160 млн. В конце января Антимонопольный комитет Украины согласовал концентрацию, что позволило завершить транзакцию.

Tabletki.ua работает как сервис заказа лекарственных средств и, по данным компании, сотрудничает с более чем 14 тыс. аптек по всей Украине. За период с сентября 2024 по сентябрь 2025 года стоимость заказов через платформу составила 57,3 млрд грн, а чистая прибыль компании оценивалась в $20 млн.

Обязательство Киевстара

Также АМКУ сообщил, что "Киевстар" возьмет на себя ряд обязательств в сфере защиты персональных данных, ценообразования и равного доступа к аналитике, а именно:

в случае создания новых аналитических продуктов, маркетинговых сервисов или отчетов обеспечить предоставление доступа к таким продуктам участникам рынков здравоохранения, фармацевтики, страхования;

цены на доступ к Tabletki.ua не будут устанавливаться на уровне, который был бы невозможен при значительной конкуренции;

сбор и использование данных пользователей Tabletki.ua и Helsi будет производиться только по их информированному согласию;

пользователям, которые откажутся от расширенных параметров обработки данных, не будут ограничивать доступ к платформам;

персональные данные пользователей Tabletki.ua и Helsi не будут объединяться без отдельного согласия;

Кроме того, через полгода после концентрации компания "Киевстар" должна внедрить механизм четкого информирования пользователей о применении технологий рекламного или поведенческого отслеживания и обеспечить возможность выбора уровня обработки персональных данных.

"Киевстар" несколько раз подавал заявку на согласование соглашения в АМКУ, но получал отказ.

В августе прошлого года регулятор сообщал, что планирует осуществить углубленное исследование состояния конкуренции на рынках, на работе которых может сказаться это соглашение, ведь "Киевстару" уже принадлежит медицинский серис "Helsi". Поэтому при определенных условиях соглашение могло привести к монополизации или существенному ограничению конкуренции.

В мае прошлого года украинский оператор электронных коммуникаций "Киевстар" объявил о подписании соглашения об увеличении доли владения корпоративными правами компании Helsi с 69,99% до 97,99%.