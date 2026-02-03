VEON успешно реализовал часть акций "Киевстара" и подтвердил спрос инвесторов

VEON мажоритарный акционер группы "Киевстар" (Kyivstar Group) и другие акционеры "Киевстар" успешно провели вторичное размещение акций (SPO) на $150,9 млн, сократив долю VEON в компании с 89,6% до 83,6%. Предложение подтвердило высокий интерес инвесторов к украинской телеком-компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

VEON сократил долю в "Киевстар"

"Предложение, которое было переподписано в 5 раз, завершилось 2 февраля 2026 года и включало в себя акции Kyivstar, принадлежащие VEON и 400 тыс. простых акций, принадлежащих некоторым другим акционерам-продавцам", – говорится в сообщении.

В компании отметили успешное проведение вторичного размещения акций (SPO), что подтвердило высокий интерес инвесторов к инновационным украинским компаниям. Президент и CEO Kyivstar Александр Комаров отметил, что команда с нетерпением ожидает дальнейших этапов развития компании как публичной.

Он добавил, что компания остается преданной своей цели – обеспечить украинцам возможность участвовать в развитии Kyivstar через инвестиции.

Рост и колебания акций "Киевстара" после SPO

В рамках предложения андеррайтеры сразу воспользовались опционом на приобретение дополнительных 1,875 млн простых акций.

Ко-букранерами стали Morgan Stanley и Barclays (по 3,875 млн акций без учета опциона), Cantor (2,625 млн) и Rothschild&Co. (875 тыс.). Benchmark, приобретенная в прошлом году StoneX, и Northland Capital Markets, выполняли роль соменеджеров (по 625 тыс. акций). Их комиссия составила $0,49875 за акцию, а дополнительные расходы на SPO – $0,5 млн.

Объявление о SPO изначально повлекло за собой падение котировок "Киевстара" на Nasdaq в пятницу, 30 января, на 6,6% - до $11,255 за акцию, с пиковым снижением до $10,81. Однако уже во вторник акции подросли на 2,56% до $11,8 за единицу.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает на Украине уже 27 лет.

Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

"Киевстар" стал первой украинской компанией, прошедшей листинг на фондовой бирже США. Выход на Nasdaq состоялся 15 августа 2025 г. путем слияния с компанией специального назначения (SPAC) Cohen Circle. Такой механизм проще классического IPO.