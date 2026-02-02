Запланована подія 2

"Киевстар" продает часть акций компании на бирже

"Киевстар" проводит SPO на $131,3 млн с возможностью увеличения до $150,9 млн

Группа "Киевстар" (Kyivstar Group) объявила о вторичном размещении на американской бирже Nasdaq 12,5 млн. акций по цене $10,5 за акцию, продавцами в котором выступают мажритарный акционер VEON и некоторые другие акционеры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на биржевое сообщение компании.

Отмечается, что в связи с предложением акционеры-продавцы предоставили андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение до 1,875 млн дополнительных обыкновенных акций по цене публичного размещения, за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров.

Поэтому SPO может быть увеличено до 14,375 млн. акций на общую сумму $150,9 млн.

Ожидается, что предложение завершится 2 февраля 2026 года.

Morgan Stanley, Barclays, Cantor и Rothschild&Co выступают ко-букранерами и представителями андеррайтеров предложенного предложения, тогда как Benchmark, которую в прошлом году приобрела StoneX, и Northland Capital Markets являются соменеджерами предложенного предложения.

При этом объявление о проведении SPO привело к снижению курса акций "Киевстара" на бирже Nasdaq на 6,6% - до $11,255 за акцию, хотя в какой-то момент они подешевели до $10,81.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает на Украине уже 27 лет.

Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

"Киевстар" стал первой украинской компанией, прошедшей листинг на фондовой бирже США. Выход на Nasdaq состоялся 15 августа 2025 г. путем слияния с компанией специального назначения (SPAC) Cohen Circle. Такой механизм проще классического IPO.

"Киевстар" по итогам 2025 года продемонстрировал стремительный рост   финансовых показателей. Выручка и показатель компании EBITDA увеличились на 24–26%.

Автор:
Светлана Манько