"Київстар" продає частину акцій компанії на біржі

Група "Київстар" (Kyivstar Group) оголосила про вторинне розміщення на американській біржі Nasdaq 12,5 млн акцій по ціні $10,5 за акцію, продавцями у якому виступають мажритарний акціонер VEON та деякі інші акціонери.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на біржове повідомлення компанії.

Зазначається, що у зв'язку з пропозицією акціонери-продавці надали андеррайтерам 30-денний опціон на придбання до 1,875 млн додаткових звичайних акцій за ціною публічного розміщення, за вирахуванням знижок та комісій андеррайтерів.

Тож SPO може бути збільшено до 14,375 млн акцій на загальну суму $150,9 млн.

Очікується, що пропозиція завершиться 2 лютого 2026 року.

Morgan Stanley, Barclays, Cantor та Rothschild&Co виступають ко-букраннерами та представниками андеррайтерів запропонованої пропозиції, тоді як Benchmark, яку минулого року придбала StoneX, та Northland Capital Markets є співменеджерами запропонованої пропозиції.

При цьому оголошення про проведення SPO призвело до зниження курсу акцій "Київстару" на біржі Nasdaq на 6,6% – до $11,255 за акцію, хоча в деякий момент вони подешевшали до $10,81.

Про "Київстар"

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Оператор працює в Україні вже 27 років.

Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

"Київстар" став першою українською компанією, яка пройшла лістинг на фондовій біржі США. Вихід на Nasdaq відбувся 15 серпня 2025 року шляхом злиття з компанією спеціального призначення (SPAC) Cohen Circle. Такий механізм є простішим за класичне IPO.

“Київстар” за підсумками 2025 року продемонстрував стрімке зростання фінансових показників. Виручка та показник EBITDA компанії збільшилися на 24–26%.