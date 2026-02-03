- Категорія
VEON успішно реалізував частину акцій "Київстару" та підтвердив попит інвесторів
VEON мажоритарний акціонер групи "Київстар" (Kyivstar Group), та інші акціонери "Київстар" успішно провели вторинне розміщення акцій (SPO) на $150,9 млн, скоротивши частку VEON у компанії з 89,6% до 83,6%. Пропозиція підтвердила високий інтерес інвесторів до української телеком-компанії.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
VEON скоротив частку у "Київстар"
"Пропозиція, яка була перепідписана в 5 разів, завершилася 2 лютого 2026 року і включала акції Kyivstar, що належать VEON та 400 тис. простих акцій, що належать деяким іншим акціонерам-продавцям", – йдеться у повідомлені.
У компанії відзначили успішне проведення вторинного розміщення акцій (SPO), що підтвердило високий інтерес інвесторів до інноваційних українських компаній. Президент і CEO Kyivstar Олександр Комаров зазначив, що команда з нетерпінням очікує на подальші етапи розвитку компанії як публічної.
Він додав, що компанія залишається відданою своїй меті - забезпечити українцям можливість брати участь у розвитку Kyivstar через інвестиції.
Зростання та коливання акцій "Київстару" після SPO
У межах пропозиції андеррайтери одразу скористалися опціоном на придбання додаткових 1,875 млн простих акцій.
Ко-букраннерами стали Morgan Stanley та Barclays (по 3,875 млн акцій без урахування опціону), Cantor (2,625 млн) і Rothschild & Co. (875 тис.). Benchmark, придбана минулого року StoneX, та Northland Capital Markets виконували роль співменеджерів (по 625 тис. акцій). Їх комісія склала $0,49875 за акцію, а додаткові витрати на SPO – $0,5 млн.
Оголошення про SPO спочатку спричинило падіння котирувань "Київстару" на Nasdaq у п’ятницю, 30 січня, на 6,6% – до $11,255 за акцію, з піковим зниженням до $10,81. Проте вже у вівторок акції підросли на 2,56%, до $11,8 за одиницю.
Про "Київстар"
"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".
Оператор працює в Україні вже 27 років.
Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).
"Київстар" став першою українською компанією, яка пройшла лістинг на фондовій біржі США. Вихід на Nasdaq відбувся 15 серпня 2025 року шляхом злиття з компанією спеціального призначення (SPAC) Cohen Circle. Такий механізм є простішим за класичне IPO.