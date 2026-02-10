"Киевстар" купил Tabletki.ua за $160 миллионов: что известно о сделке

10 февраля 2026 года компания "Киевстар" завершила покупку сервиса Tabletki.ua. Сумма сделки составила 160 млн. долларов. Платформа специализируется на поиске, сравнении цен и бронировании лекарственных средств и продуктов для здоровья в аптечных сетях Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба технологической компании VEON, которая является владельцем "Киевстара".

Показатели Tabletki.ua

Как отметили в VEON, на момент сделки платформа демонстрирует следующие операционные результаты:

сотрудничество с более чем 14 000 аптек во всех регионах страны;

среднее количество бронирований составляет 14 млн. в месяц;

валовая стоимость товаров (GMV) заказов через платформу за период с октября 2024 по сентябрь 2025 составила 57,3 млрд гривен ($1,19 млрд);

показатель EBITDA за 12 месяцев (по состоянию на 30 сентября 2025 года) составил $24 млн, а чистая прибыль - $20 млн.

Стратегическое значение для "Киевстара"

Покупка Tabletki.ua является частью стратегии развития цифровых сервисов оператора. Новый актив дополнит существующую экосистему здравоохранения, в которую уже входит медицинская платформа Helsi (приобретенная в 2022 году). Помимо медицинских сервисов в портфель цифровых услуг компании входят Uklon, Kyivstar TV и суперприложение MyKyivstar.

Согласно управленческой отчетности, цена сделки в размере $160 млн базируется на коэффициенте 8,0X к чистой прибыли компании. По словам руководства VEON Group и Киевстар, объединение ресурсов мобильного оператора и рыночных позиций Tabletki.ua позволит ускорить цифровизацию медицинских услуг в Украине.

"Это приобретение укрепляет нашу преданность Украине, расширяя доступ к цифровым решениям в сфере здравоохранения, которые улучшают повседневную жизнь. Вместе "Киевстар" и Tabletki.ua ускорят развитие инновационных, ориентированных на клиента медицинских услуг", - сказал Каан Терзиоглу, генеральный директор VEON Group и исполнительный председатель правления "Киевстара".

Разрешение АМКУ

30 января Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании "Киевстар" на приобретение сервиса по поиску и бронированию лекарств Tabletki.ua.

В АМКУ отметили, что "Киевстар" возьмет на себя ряд обязательств в сфере защиты персональных данных, ценообразования и равного доступа к аналитике . В частности, цены на доступ к Tabletki.ua не будут устанавливаться на уровне, который был бы невозможен при значительной конкуренции . Также персональные данные пользователей Tabletki . ua и Helsi не будут объединяться без отдельного согласия.

Кроме того, через 6 месяцев после концентрации компания "Киевстар" должна внедрить механизм четкого информирования пользователей о применении технологий рекламного или поведенческого отслеживания и обеспечить возможность выбора уровня обработки персональных данных.