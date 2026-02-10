Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Наличный курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,50

51,33

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Киевстар" купил Tabletki.ua за $160 миллионов: что известно о сделке

Киевстар, центр обслуживания клиентов в Киеве
"Киевстар" купил Tabletki.ua. / Википедия

10 февраля 2026 года компания "Киевстар" завершила покупку сервиса Tabletki.ua. Сумма сделки составила 160 млн. долларов. Платформа специализируется на поиске, сравнении цен и бронировании лекарственных средств и продуктов для здоровья в аптечных сетях Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба технологической компании VEON, которая является владельцем "Киевстара".

Показатели Tabletki.ua

Как отметили в VEON, на момент сделки платформа демонстрирует следующие операционные результаты:

  • сотрудничество с более чем 14 000 аптек во всех регионах страны;
  • среднее количество бронирований составляет 14 млн. в месяц;
  • валовая стоимость товаров (GMV) заказов через платформу за период с октября 2024 по сентябрь 2025 составила 57,3 млрд гривен ($1,19 млрд);
  • показатель EBITDA за 12 месяцев (по состоянию на 30 сентября 2025 года) составил $24 млн, а чистая прибыль - $20 млн.

Стратегическое значение для "Киевстара"

Покупка Tabletki.ua является частью стратегии развития цифровых сервисов оператора. Новый актив дополнит существующую экосистему здравоохранения, в которую уже входит медицинская платформа Helsi (приобретенная в 2022 году). Помимо медицинских сервисов в портфель цифровых услуг компании входят Uklon, Kyivstar TV и суперприложение MyKyivstar.

Согласно управленческой отчетности, цена сделки в размере $160 млн базируется на коэффициенте 8,0X к чистой прибыли компании. По словам руководства VEON Group и Киевстар, объединение ресурсов мобильного оператора и рыночных позиций Tabletki.ua позволит ускорить цифровизацию медицинских услуг в Украине.

"Это приобретение укрепляет нашу преданность Украине, расширяя доступ к цифровым решениям в сфере здравоохранения, которые улучшают повседневную жизнь. Вместе "Киевстар" и Tabletki.ua ускорят развитие инновационных, ориентированных на клиента медицинских услуг", - сказал Каан Терзиоглу, генеральный директор VEON Group и исполнительный председатель правления "Киевстара".

Разрешение АМКУ

30 января Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании "Киевстар" на приобретение сервиса по поиску и бронированию лекарств Tabletki.ua.

В АМКУ отметили, что "Киевстар" возьмет на себя ряд обязательств в сфере защиты персональных данных, ценообразования и равного доступа к аналитике . В частности, цены на доступ к Tabletki.ua не будут устанавливаться на уровне, который был бы невозможен при значительной конкуренции . Также персональные данные пользователей Tabletki . ua и Helsi не будут объединяться без отдельного согласия.

Кроме того, через 6 месяцев после концентрации компания "Киевстар" должна внедрить механизм четкого информирования пользователей о применении технологий рекламного или поведенческого отслеживания и обеспечить возможность выбора уровня обработки персональных данных.

Автор:
Татьяна Ковальчук