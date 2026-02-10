"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 мільйонів: що відомо про угоду

10 лютого 2026 року компанія "Київстар" завершила придбання сервісу Tabletki.ua. Сума угоди склала 160 млн доларів. Платформа спеціалізується на пошуку, порівнянні цін та бронюванні лікарських засобів і продуктів для здоров’я в аптечних мережах України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба технологічної компанії VEON, яка є власником "Київстару".

Показники Tabletki.ua

Як зазначили у VEON, станом на момент угоди платформа демонструє наступні операційні результати:

співпраця з понад 14 000 аптек у всіх регіонах країни;

середня кількість бронювань становить 14 млн на місяць;

валова вартість товарів (GMV) замовлень через платформу за період з жовтня 2024 року по вересень 2025 року склала 57,3 млрд гривень ($1,19 млрд);

показник EBITDA за 12 місяців (станом на 30 вересня 2025 року) склав $24 млн, а чистий прибуток — $20 млн.

Стратегічне значення для "Київстару"

Придбання Tabletki.ua є частиною стратегії розвитку цифрових сервісів оператора. Новий актив доповнить існуючу екосистему охорони здоров’я, до якої вже входить медична платформа Helsi (придбана у 2022 році). Окрім медичних сервісів, у портфель цифрових послуг компанії входять Uklon, Kyivstar TV та супердодаток MyKyivstar.

Згідно з управлінською звітністю, ціна угоди у розмірі $160 млн базується на коефіцієнті 8,0X до чистого прибутку компанії. За словами керівництва VEON Group та "Київстар", об’єднання ресурсів мобільного оператора та ринкових позицій Tabletki.ua дозволить прискорити цифровізацію медичних послуг в Україні.

"Це придбання зміцнює нашу відданість Україні, розширюючи доступ до цифрових рішень у сфері охорони здоров’я, які покращують повсякденне життя. Разом «Київстар» та Tabletki.ua прискорять розвиток інноваційних, орієнтованих на клієнта медичних послуг», – сказав Каан Терзіоглу, генеральний директор VEON Group та виконавчий голова правління "Київстару".

Дозвіл АМКУ

30 січня Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії "Київстар" на придбання сервісу з пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua.

В АМКУ зазначили, що що "Київстар" візьме на себе низку зобов’язань у сфері захисту персональних даних, ціноутворення та рівного доступу до аналітики. Зокрема ціни на доступ до Tabletki.ua не встановлюватимуться на рівні, що був би неможливим за умов значної конкуренції. Також персональні дані користувачів Tabletki.ua і Helsi не об’єднуватимуться без окремої згоди.

Крім того, через 6 місяців після здійснення концентрації компанія "Київстар" має впровадити механізм чіткого інформування користувачів про застосування технологій рекламного або поведінкового відстеження й забезпечити можливість вибору рівня обробки персональних даних.