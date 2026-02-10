Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Готівковий курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,50

51,33

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 мільйонів: що відомо про угоду

Київстар, центр обслуговування клієнтів у Києві
"Київстар" купив Tabletki.ua. / Вікіпедія

10 лютого 2026 року компанія "Київстар" завершила придбання сервісу Tabletki.ua. Сума угоди склала 160 млн доларів. Платформа спеціалізується на пошуку, порівнянні цін та бронюванні лікарських засобів і продуктів для здоров’я в аптечних мережах України. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба технологічної компанії VEON, яка є власником "Київстару".

Показники Tabletki.ua

Як зазначили у VEON, станом на момент угоди платформа демонструє наступні операційні результати:

  • співпраця з понад 14 000 аптек у всіх регіонах країни; 
  • середня кількість бронювань становить 14 млн на місяць; 
  • валова вартість товарів (GMV) замовлень через платформу за період з жовтня 2024 року по вересень 2025 року склала 57,3 млрд гривень ($1,19 млрд); 
  • показник EBITDA за 12 місяців (станом на 30 вересня 2025 року) склав $24 млн, а чистий прибуток — $20 млн.

Стратегічне значення для "Київстару"

Придбання Tabletki.ua є частиною стратегії розвитку цифрових сервісів оператора. Новий актив доповнить існуючу екосистему охорони здоров’я, до якої вже входить медична платформа Helsi (придбана у 2022 році). Окрім медичних сервісів, у портфель цифрових послуг компанії входять Uklon, Kyivstar TV та супердодаток MyKyivstar.

Згідно з управлінською звітністю, ціна угоди у розмірі $160 млн базується на коефіцієнті 8,0X до чистого прибутку компанії. За словами керівництва VEON Group та "Київстар", об’єднання ресурсів мобільного оператора та ринкових позицій Tabletki.ua дозволить прискорити цифровізацію медичних послуг в Україні.

"Це придбання зміцнює нашу відданість Україні, розширюючи доступ до цифрових рішень у сфері охорони здоров’я, які покращують повсякденне життя. Разом «Київстар» та Tabletki.ua прискорять розвиток інноваційних, орієнтованих на клієнта медичних послуг», – сказав Каан Терзіоглу, генеральний директор VEON Group та виконавчий голова правління "Київстару".

Дозвіл АМКУ

30 січня Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії "Київстар" на придбання сервісу з пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua.

В АМКУ зазначили, що що "Київстар" візьме на себе низку зобов’язань у сфері захисту персональних даних, ціноутворення та рівного доступу до аналітики. Зокрема ціни на доступ до Tabletki.ua не встановлюватимуться на рівні, що був би неможливим за умов значної конкуренції. Також персональні дані користувачів Tabletki.ua і Helsi не об’єднуватимуться без окремої згоди.

Крім того, через 6 місяців після здійснення концентрації компанія "Київстар"  має впровадити механізм чіткого інформування користувачів про застосування технологій рекламного або поведінкового відстеження й забезпечити можливість вибору рівня обробки персональних даних.

Автор:
Тетяна Ковальчук