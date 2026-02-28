Пів мільярда на допомогу та понад 2 млрд грн в автономність мережі lifecell: як DVL перебудувала інфраструктуру

Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для українського бізнесу. За чотири роки підприємства втрачали, адаптувалися, змінювали стратегії та шукали нові можливості для розвитку. Delo.ua попросило керівників українських компаній оцінити цей досвід через чотири уроки — "Вистояти", "Перетворитись", "Думати про майбутнє" та "Загартувати витримку". Публікуємо відповіді у серії бліцінтерв’ю. Цього разу — розмова з Михайлом Шелембою, СЕО групи компаній DVL ("Датагруп", Volia і lifecell).

Що саме поза фронтом дозволило країні працювати й утримувати стійкість упродовж цих чотирьох років?

– Поза фронтом стійкість країни забезпечували передусім люди та критична інфраструктура. Зокрема, телеком-інфраструктура стала базовою умовою функціонування економіки, оборонного сектору, державних сервісів і повсякденного життя.

Для нас визначальним стало розуміння масштабу відповідальності: зв’язок перестав бути просто послугою і перетворився на один із ключових елементів системи, що забезпечує функціонування інших критично важливих для країни сфер. Саме тому від початку повномасштабної війни ми зосередилися на забезпеченні безперервної роботи мереж, підвищенні їх надійності, автономності та оперативному відновленні обладнання після пошкоджень.

На мій погляд, саме завдяки поєднанню професійності й відданості людей, швидкості й адаптивності управлінських рішень, а також готовності працювати в умовах постійної невизначеності, країна змогла не просто вистояти, а й залишитися дієздатною.

Що вашому бізнесу довелося змінити або вибудувати з нуля, щоб залишитися дієздатним у війні?

– Війна змусила нас радикально переглянути підхід до управління та внутрішніх процесів. Ми фактично перебудували модель операційної стійкості – від централізованого планування до швидких рішень на місцях, від стандартних сценаріїв мирного часу перейшли до постійної готовності до форс-мажорів.

Ми посилили системи резервування та кіберзахисту, перебудували маршрутизацію трафіку, забезпечили автономне живлення базових станцій і оновили внутрішні протоколи роботи команд у воєнний час. Ми також налагодили тісну взаємодію з органами державної влади, місцевими адміністраціями та військовими.

Компанія Датагруп-Volia з перших днів війни почала реалізовувати програму з підключення цивільних бомбосховищ до безкоштовного високошвидкісного інтернету, а для абонентів lifecell діяли пільгові умови користування зв’язком як в Україні, так і за кордоном, куди змушені були евакуюватись мільйони громадян. Спільно з іншими операторами в Україні було запущено національний роумінг, щоб українці залишались на зв’язку, навіть коли мережа "рідного" оператора не працює.

У вересні 2024 року NJJ Holding під керівництвом французького інвестора Ксав’є Ніеля придбала Датагруп-Volia та lifecell. Синергія мобільного і фіксованого бізнесів дозволила масштабувати напрацьовані підходи до енергостійкості, резервування та операційної стабільності на рівні єдиної телеком-платформи, яка сьогодні обслуговує близько 11 мільйонів клієнтів у сегментах B2C, B2B і B2G.

Компанія обслуговує близько 11 мільйонів клієнтів у сегментах B2C, B2B і B2G. Фото: пресслужба DVL

У що ви свідомо інвестували в умовах війни і які рішення виявилися найціннішими сьогодні?

– В умовах повномасштабної війни ключовим пріоритетом компаній групи DVL стало забезпечення енергостійкості телекомунікаційної інфраструктури.

Група продовжує масштабне будівництво енергоефективної GPON-мережі, зокрема у Вінниці, Києві, Львові, Дніпрі та Харкові. У 2026 році плануємо інвестувати у розвиток енергостійких фіксованих мереж ще 80 млн грн та побудувати PON-мережу для 175 000 квартир у 2 265 багатоквартирних будинках.

Від початку блекаутів для підтримки роботи мобільної мережі було закуплено 48 тис. нових літієвих батарей, 46 тис. з яких встановлені на базових станціях по всій Україні. Завдяки цьому станом на січень 2026 року 95% обладнання мережі може працювати 10 годин за умови повного заряду батарей.

Уся акумуляторна інфраструктура перебуває під постійним віддаленим моніторингом: інженери в режимі реального часу відстежують рівень заряду, навантаження та технічний стан кожного об’єкта й можуть оперативно спрямовувати мобільні бригади з генераторами туди, де це необхідно. Паралельно адаптували операційні процеси: було пріоритезовано критичні виїзди, переглянуто робочі графіки та внутрішні процедури.

За рік DVL закупла ще 3500 генераторів. Фото: пресслужба DVL

Постійно поповнюємо парк генераторів, наприкінці року була закуплена нова партія генераторів, 3500 одиниць, для підсилення автономної роботи мережі. Інвестиції в забезпечення автономності мобільної мережі вже перевищили 2 млрд грн.

У періоди тривалих блекаутів ми фіксуємо суттєве зростання користування мережею lifecell абонентами інших операторів у межах національного роумінгу. В окремі дні січня обсяг хвилин і мобільного трафіку таких абонентів був на 65–70% вищим, ніж у листопаді.

Нещодавно ми запустили пілотні проєкти 5G у діапазоні 3,5 ГГц у Львові, Харкові та Бородянці [Київської області]. Для якісного покриття потрібна комбінація частот 700 МГц і 3500 МГц.

Наразі у діапазоні 700 МГц доступно лише 20 МГц спектра – цього недостатньо для повноцінного запуску 5G трьома мобільними операторами. Держава має забезпечити наявність достатнього частотного ресурсу для конкурентного впровадження технології всіма гравцями ринку.

До того ж перед проведенням аукціону необхідно законодавчо визначити чіткі правила гри, зокрема вимоги до безпеки мереж та обладнання відповідно до європейських підходів. Інакше існує ризик, що оператори інвестують у розгортання 5G, а згодом будуть змушені приводити мережі у відповідність до нових регуляторних вимог. Впровадження таких змін постфактум означатиме перегляд інвестиційних планів щодо розбудови мережі для всього ринку та необхідність адаптації вже впроваджених технічних рішень.

Ключовим пріоритетом компаній групи DVL стало забезпечення енергостійкості телекомунікаційної інфраструктури. Фото: пресслужба DVL

Які втрати стали для вас найболючішими і який досвід вони дали?

Найболючіші втрати – це ті, які неможливо відновити, замінити чи відремонтувати. Це люди. На жаль, за чотири роки повномасштабної війни у "Книзі пам’яті" DVL назавжди закарбовані імена 13 наших колег, які стали на захист України.

Ми намагаємося підтримувати тих, хто цього потребує, реалізуючи соціальні ініціативи та благодійні проєкти. Ми допомагаємо дітям-сиротам війни, які втратили одного або обох батьків через війну. Реалізуємо проєкт "Наші діти" у партнерстві з благодійним фондом "Я Майбутнє України" та Ювенальною поліцією України. Щомісяця 156 дітей проєкту отримують по 10 тис. грн підтримки від нашої групи компаній. Тісно співпрацюємо з благодійним проєктом "Місто добра" й підтримуємо розвиток дитячого центру матері й дитини в Чернівцях "Дім Метеликів". Минулого року також надали допомогу благодійному фонду "Запорука", який допомагає онкохворим дітям та їхнім родинам.

Для підтримки військових разом із благодійним фондом Сергія Притули збираємо кошти на обладнання для зв’язку в межах збору "Почуй своїх", більша частина якого вже працює на фронті. Підтримуємо реабілітацію ветеранів у центрі Tytanovi, а також фінансово допомагаємо Центру спасіння життя з евакуацією важкопоранених із зон бойових дій.

Загальна сума допомоги від компаній DVL на потреби військових, держави та цивільного населення вже перевищила 500 млн грн.

За ці чотири роки ми стали не тільки більш загартованими, але й більш усвідомленими. І це, мабуть, головний урок війни.