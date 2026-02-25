От Telco до Techco: штат Vodafone вырос на треть, а инвестиции достигли 49 млрд грн

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

Полномасштабная война стала серьезным испытанием для украинского бизнеса. За четыре года предприятия теряли, адаптировались, меняли стратегии и искали новые возможности для развития. Delo.ua попросило руководителей украинских компаний оценить этот опыт через четыре урока — "Выстоять", "Преобразоваться", "Думать о будущем" и "Закалить выдержку". Публикуем ответы в серии блиц-интервью. На этот раз — разговор с CEO "Vodafone Украина" Ольгой Устиновой.

Что именно вне фронта позволило стране работать и удерживать устойчивость за эти четыре года?

— Если говорить честно, страну удержали люди и инфраструктура. И между ними — связь. В первые дни полномасштабной войны все боялись, что падет банковская система, электросети, водоснабжение. Но особенно — что исчезнет связь.

За четыре года мы инвестировали в сеть и страну 48,84 млрд грн, из них 21,55 млрд грн непосредственно в телеком-инфраструктуру. Восстановили 1318 объектов, запустили 15 205 новых базовых станций 4G, провели более 900 тысяч аварийных работ. В самый критический период наш ущерб от разрушений превысил 2 млрд грн — и это только физическая инфраструктура.

Мы втрое увеличили количество генераторов, в восемь раз аккумуляторов. Сегодня более 95% базовых станций может работать до 10 часов без электроэнергии. В 2025 году мы приступили к масштабному проекту установки солнечных электростанций на 100 базовых станциях. С прошлого года все наши новые базовые станции снабжены резервным питанием.

Что вашему бизнесу пришлось сменить или выстроить с нуля, чтобы остаться дееспособным в войне?

— Мы не хотели верить, что война начнется. Но аналитика подсказывала другое. Именно поэтому подготовка сети к работе в условиях вторжения стала одним из самых правильных решений в нашей истории.

В первые дни мы делегировали принятие решений на местах. Для крупной инфраструктурной компании это был рискованный шаг. Но ситуация менялась каждый час. Мы определили три критерия правильного решения: безопасность сотрудников, непрерывность работы сети, польза для страны. Если решение соответствовало этим трем пунктам – оно было верным.

Появились новые форматы взаимодействия с государством и конкурентами. Вместе с операторами через Национальный центр управления телеком-сетями мы менее чем через две недели запустили национальный роуминг — уникальный кейс coopetition. Это позволило втрое повысить доступность связи.

Параллельно мы снабдили украинцев в 30 странах услугой Roam Like at Home. Телеком фактически стал первым сектором экономики, интегрированным в Единый цифровой рынок ЕС задолго до формального вступления Украины. Это наша общая техническая и дипломатическая победа.

В эти годы Vodafone стал группой компаний, в состав которой входят оператор мобильной связи, провайдер фиксированной связи, собственная сеть техноритейла, собственная IT-компания и башенная компания, занимающаяся развитием сети. За эти годы Vodafone превратился из telco в techco.

Во что вы сознательно инвестировали в условиях войны и какие из этих решений сегодня оказались наиболее ценными (люди, процессы, технологии, безопасность, доверие, партнерство и т.п.)?

— Сложнее всего во время войны — инвестировать не только в выживание, но и в будущее. Но именно это отличает тактические решения от стратегических.

Мы инвестировали более 1,1 млрд грн в развитие фиксированной сети, проложили более 20 000 км оптики, расширили покрытие GPON в 20 городах. Сегодня более 1,8 млн домохозяйств имеют доступ к энергоэффективному интернету, который может работать непрерывно более 100 часов при отключении света. В 2025 году Vodafone возглавил рейтинг качества фиксированного Интернета в Украине по версии nPerf.

Мы продолжали инновации даже в самые критические периоды: спутниковое оборудование как транспортная сеть — именно так мы вернули связь в Ирпене после освобождения. Запустили открытую NB-IoT-сеть, развивали Big Data и AI-решения, запустили открытое пользовательское тестирование 5G во Львове, Харькове и Бородянке. Символично, что первая онлайн-свадьба в "Дії" 14 февраля 2025 года состоялась именно в нашей 5G-сети.

В октябре 2025 года мы вместе с Vodafone Group анонсировали подводную кабельную систему Kardesa через Черное море — альтернативный маршрут связи, обходящий территорию России.

Какие потери стали для вас самыми болезненными за эти годы и какой управленческий или человеческий опыт они дали?

— Самое болезненное — это люди и разрушенные города, где жили наши абоненты и работали наши сотрудники. Наибольшие потери клиентской базы пришлись на регионы востока и юга. Наши аналитики видели полную карту перемещений — Херсонщина, Донетчина, Запорожье, Харьковщина. Это были не просто цифры. Это были истории семей.

Мы эвакуировали сотрудников из опасных городов вместе с семьями. Некоторые оставались работать под обстрелами. Один из наших инженеров в Мариуполе заправлял генераторы на последнюю работающую базовую станцию. Когда она была уничтожена, он передал остаток горючего другому оператору, чтобы люди могли еще немного оставаться на связи.

За четыре года мы увеличили команду с 3397 до 4525 сотрудников (т.е. на 33% - ред.). Мы направили 180 млн грн на поддержку ВСУ и в общей сложности около 1,9 млрд грн — на гуманитарные инициативы. Поддерживали военную медицину, запустили "Лигу тепла" для родильных и детских больниц, инвестировали в образование и ветеранский бизнес.

Мой главный управленческий урок — доверие сильнее контроля. Когда ты даешь людям рамку ценностей и ответственность, они принимают решения, превосходящие ожидания.