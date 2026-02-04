Vodafone Украина объявил новый выкуп еврооблигаций на $1,19 млн

Второй по величине оператор мобильной связи в Украине ВФ Украина (Vodafone Украина, VFU) объявил очередной тендер по выкупу собственных еврооблигаций по цене 98% от номинала на общую сумму $1,185 млн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Заявки на участие в тендере принимаются до 17 февраля, а расчеты запланированы до 24 февраля. Перед этим, 3 февраля, компания произвела очередную ежемесячную выплату дивидендов в размере 50,906 млн грн, что соответствует установленному НБУ месячному потолку EUR 1 млн.

Еврооблигации с погашением в феврале 2027 года и ставкой 9,625% годовых были выпущены на $300 млн. Выкуп облигаций связан с возобновлением выплаты дивидендов за 2024 год в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн), которые, согласно валютным ограничениям НБУ.

По условиям выпуска облигаций, в случае выплаты дивидендов за пределы Украины, компания обязана предложить владельцам еврооблигаций подать заявки на их продажу на сумму, эквивалентную выплаченным дивидендам.

Всего с конца мая VFU провела шесть тендеров, в рамках которых выкупила еврооблигации на сумму около $20,4 млн. После завершения этих операций номинальная стоимость остающихся в обращении облигаций составляет $279,182 млн.

Компания также сообщала, что для обслуживания и выкупа еврооблигаций в 2025 году привлекала ссуды от связанных лиц, в частности от Telco Investments BV и Cemin BV

По итогам девяти месяцев 2025 года Vodafone Украина увеличила чистую прибыль на 10,7% – до 3,45 млрд грн, а выручку – на 13,3%, до 19,03 млрд грн.

Отметим, что начиная с мая, когда начались выплаты дивидендов, VFU уже выкупила собственные долговые обязательства на сумму около $18,9 млн.

2 января оператор перечислил очередной месячный транш в размере 49,3 млн грн (лимит НБУ - 1 млн евро). В целом за 2024 год начислено 660,2 млн грн дивидендов, выплачиваемых частями.