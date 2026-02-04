Vodafone Україна оголосив новий викуп єврооблігацій на $1,19 млн

Другий за величиною оператор мобільного зв’язку в Україні “ВФ Україна” (Vodafone Україна, VFU) оголосив черговий тендер з викупу власних єврооблігацій за ціною 98% від номіналу на загальну суму $1,185 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Заявки на участь у тендері приймаються до 17 лютого, а розрахунки заплановані до 24 лютого. Перед цим, 3 лютого, компанія здійснила чергову щомісячну виплату дивідендів у розмірі 50,906 млн грн, що відповідає встановленій НБУ місячній стелі EUR 1 млн.

Єврооблігації з погашенням у лютому 2027 року та ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн. Викуп облігацій пов’язаний із відновленням виплати дивідендів за 2024 рік у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн), які, згідно з валютними обмеженнями НБУ, сплачуються окремими щомісячними траншами.

За умовами випуску облігацій, у разі виплати дивідендів за межі України компанія зобов’язана запропонувати власникам єврооблігацій подати заявки на їх продаж на суму, еквівалентну виплаченим дивідендам.

Загалом із кінця травня VFU провела шість тендерів, у межах яких викупила єврооблігації на суму близько $20,4 млн. Після завершення цих операцій номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить $279,182 млн.

Компанія також повідомляла, що для обслуговування та викупу єврооблігацій у 2025 році залучала позики від пов’язаних осіб, зокрема від Telco Investments B.V. та Cemin B.V.

За підсумками дев’яти місяців 2025 року Vodafone Україна збільшив чистий прибуток на 10,7% – до 3,45 млрд грн, а виручку – на 13,3%, до 19,03 млрд грн.

Зауважимо, починаючи з травня, коли розпочалися виплати дивідендів, VFU вже викупила власні боргові зобов’язання на суму близько $18,9 млн.

2 січня оператор перерахував черговий місячний транш у розмірі 49,3 млн грн (ліміт НБУ — 1 млн євро). Загалом за 2024 рік нараховано 660,2 млн грн дивідендів, які виплачуються частинами.