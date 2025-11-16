Запланована подія 2

"Vodafone Україна" різко збільшив ціну викупу єврооблігацій

vodafone, building
Попит на викуп єврооблігацій перевищив пропозицію у 8,7 раза / Depositphotos

Другий за величиною оператор мобільного зв’язку в Україні “Vodafone Україна”, (VFU) зафіксував рекордний попит на черговому тендері з викупу власних єврооблігацій. На пропозицію з обсягом $10,84 млн компанія отримала заявок у щонайменше 8,7 раза більше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про це йдеться у біржовому повідомленні оператора, опублікованому у п’ятницю. У зв’язку з перевищенням попиту всі облігації, подані до викупу, буде прийнято пропорційно – з коефіцієнтом масштабування 0,1150681. Розрахунки за угодою заплановані на 20 листопада.

Передісторія викупів

VFU викуповує єврооблігації у зв’язку зі сплатою дивідендів акціонеру, що відповідно до умов випуску зобов’язує компанію пропонувати викуп на суму кожної виплаченої дивідендної частини.

У перших двох тендерах оператор викуповував облігації на суму, еквівалентну EUR 1 млн, зі ставкою викупу 99% та 90% номіналу відповідно.

На третьому тендері, де ціна була знижена до 85% номіналу, VFU отримав заявок на $53,4 млн за пропозиції у $4,67 млн і викупив $5,208 млн (коефіцієнт масштабування – 0,131545).

Четвертий тендер, оголошений 13 серпня й сім разів продовжений, завершився підвищенням ціни викупу до 98% номіналу та збільшенням ліміту до $10,84 млн.

Єврооблігації VFU із погашенням у лютому 2027 року були випущені на $300 млн під 9,625% річних. Після анулювання викуплених паперів в обігу лишається $292,532 млн.

У квітні 2025 року оператор оголосив про виплату дивідендів за 2024 рік на суму 660,245 млн грн (приблизно $15,9 млн). Через валютні обмеження НБУ виплати здійснюються щомісячно — кожна в еквіваленті приблизно EUR 1 млн.

З моменту відновлення виплат уже проведено сім місячних траншів, і кожен з них супроводжувався зобов’язанням компанії здійснити пропорційний викуп єврооблігацій.

Фінансові результати та джерела фінансування

За дев’ять місяців 2025 року "Vodafone Україна" продемонстрував зростання ключових фінансових показників: чистий прибуток компанії зріс на 10,7%, досягнувши 3,447 млрд грн, а виручка збільшилася на 13,3% і становила 19,03 млрд грн.

Додамо, база клієнтів "Vodafone Україна" у третьому кварталі 2025 року скоротилася до 15,4 млн, що на 2,9% менше, ніж роком раніше (15,9 млн). При цьому середній дохід на одного користувача (ARPU) зріс до 137,7 грн, показавши зростання на 13,3% (з 121,5 грн у третьому кварталі 2024 року).

Автор:
Тетяна Гойденко