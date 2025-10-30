Vodafone купує німецьку компанію у сфері хмарних технологій за $204 млн

Британський телеком-гігант Vodafone придбає німецьку компанію Skaylink, що спеціалізується на хмарних та цифрових трансформаціях за 175 мільйонів євро (204 мільйона доларів) у приватної інвестиційної компанії Waterland.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Компанія Skaylink, яка має понад 500 співробітників по всій Німеччині та Європі, спеціалізується на управлінні хмарними розгортаннями на платформах Microsoft та Amazon Web Services, а також на впровадженні рішень штучного інтелекту для корпоративних клієнтів.

Очікується, що угода буде закрита до кінця березня 2026 року за умови отримання схвалень регуляторних органів.

Компанія Vodafone вже здійснювала значні придбання в Німеччині, зокрема, купила найбільшого німецького кабельного оператора Kabel Deutschland у 2013 році за 7,7 мільярда євро.

У 2018 році компанія Vodafone придбала Unitymedia у Liberty Global приблизно за 18,4 мільярда євро. Ця угода включала активи в Німеччині, Чехії, Угорщині та Румунії.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв’язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.

Оператор надає послуги понад 340 мільйонам абонентів у понад 15 країнах, має партнерські угоди з операторами 45 країн та володіє однією з найбільших IoT-платформ світу. В Україні послугами Vodafone користуються 15,7 млн клієнтів.

"Vodafone Україна" – українська телеком-компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу Neqsol Holding.

Чистий прибуток "Vodafone Україна" у першому півріччі 2025 року становив 1,7 млрд грн, що на 13% менше порівняно з першим півріччям 2024 року.