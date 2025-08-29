Vodafone зменшив чистий прибуток у першому півріччі 2025 року: скільки заробили

Чистий прибуток мобільного оператора “Vodafone Україна” у першому півріччі 2025 року становив 1,7 млрд грн, що на 13% менше порівняно з 1 півріччям 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Фінансові показники

Зазначається, що за результатами перших шести місяців року Vodafone збільшив виручку на 15% до 13,5 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Основними факторами зростання стали розвиток фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата послугами та кількості інтернет-користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку.

Показник OIBDA у 1 півріччі 2025 року зріс на 12% до 7,17 млрд грн. Маржа OIBDA склала 53.1%, (зниження на 1.7 п.п. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – відбулось на тлі стрімкого зростання податкового навантаження та витрат на електроживлення мережі).

Чистий прибуток Vodafone Україна становить 1,7 млрд грн, що на 13% менше порівняно з 1 півріччям 2024 року. У компанії пояснюють, що зменшення спричинене додатковими витратами, пов’язаними з відтермінуванням виплат за єврооблігаціями на два роки, а також зростанням витрат на обслуговування боргу через підвищення процентної ставки у 1,5 рази відповідно до нових умов реструктуризації.

Також ARPU (Average Revenue Per User) – середній дохід, який компанія отримує від одного користувача за певний період часу, у другому кварталі поточного року становив 136 грн (+18% відносно минулого року). Кількість абонентів становить 15,4 млн, що на 3,1% менше, ніж у минулому році (15,9 млн).

Інвестиції

Vodafone на 66% збільшив інвестиції і вклав більше 3,5 млрд грн у критичну інфраструктуру країни у 1 півріччі 2025 року.

Більше половини усього обсягу інвестицій спрямовані у розвиток, відновлення та підвищення безвідмовності мережі в разі тривалих відключень електроживлення.

Значні кошти також компанія вкладає в підтримку мережі, а також у розвиток фіксованого доступу до інтернету за сучасною технологією GPON.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 15 країнах та має партнерські угоди з операторами 45 країн. Станом на 20 червня 2024 року Vodafone надає послуги понад 330 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 21 мільйонам користувачів фіксованого інтернету, 17 мільйонам користувачів ТВ-послуг, об’єднує понад 187 мільйонів IoT пристроїв і платформ та надає послуги на базі технології 5G у найбільшій в Європі 5G мережі у 8 країнах.

Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 1 півріччі 2024 року перевищили 44 млрд грн. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

У першому кварталі 2025 року Vodafone Україна отримав чистий прибуток у розмірі 697 млн грн, що на 24% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Нещодавно Vodafone розпочав підключення базових станцій через пасивні оптичні мережі xPON (1/10 Gigabit/s Passive Optical Network), які використовуються фіксованими операторами зв'язку для забезпечення швидкісного та надійного домашнього інтернету.