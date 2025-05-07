Чистий прибуток "Vodafone Україна" у I кварталі 2025 року знизився на 24%: які причини

У першому кварталі 2025 року "Vodafone Україна" отримав чистий прибуток у розмірі 697 млн грн, що на 24% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Причинами падіння стали реалізація реструктуризації єврооблігацій, а також зростання інвестицій у телеком-інфраструктуру та податкове навантаження.

Попри зниження чистого прибутку, виручка зросла на 14% – до 6,59 млрд грн, а операційний прибуток (OIBDA) становив 3,34 млрд грн (+5%). Середній дохід на одного користувача (ARPU) зріс до 128,2 грн на місяць.

Також зазначається, що у 2025 році Vodafone майже вдвічі збільшив капіталовкладення, інвестувавши у розвиток мережі 1,59 млрд грн. Йдеться зокрема про енергостійкість інфраструктури, запуск понад 1100 нових стандартів зв’язку, модернізацію фіксованих мереж та розширення покриття в містах України.

В пресслужбі пишуть про несуттєве зменшення абонентської бази відносно першого кварталу 2024 року (-0,6%), однак точну кількість не називають.

Додамо, чистий прибуток "Vodafone Україна" у 2024 році склав 3,5 млрд грн, що на 30% менше, ніж у 2023 році. Основними причинами зниження стали курсові втрати через зростання обмінного курсу долара на 11% та часткове зменшення операційного прибутку.