Чистая прибыль "Vodafone Украина" в I квартале 2025 года снизилась на 24%: какие причины

В первом квартале 2025 года Vodafone Украина получил чистую прибыль в размере 697 млн грн, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Причинами падения стали реализация реструктуризации еврооблигаций, а также рост инвестиций в телеком-инфраструктуру и налоговую нагрузку.

Несмотря на снижение чистой прибыли, выручка выросла на 14% – до 6,59 млрд грн, а операционная прибыль (OIBDA) составила 3,34 млрд грн (+5%). Средний доход на одного пользователя (ARPU) вырос до 128,2 грн. в месяц.

Также отмечается, что в 2025 году Vodafone почти вдвое увеличил капиталовложения, инвестировав в развитие сети 1,59 млрд. грн. Речь идет, в частности, об энергостойкости инфраструктуры, запуске более 1100 новых стандартов связи, модернизации фиксированных сетей и расширении покрытия в городах Украины.

В пресс-службе пишут о несущественном уменьшении абонентской базы относительно первого квартала 2024 года (-0,6%), однако точное количество не называют.

Добавим, чистая прибыль Vodafone Украина в 2024 году составила 3,5 млрд грн, что на 30% меньше, чем в 2023 году. Основными причинами снижения стали курсовые потери из-за роста обменного курса доллара на 11% и частичное уменьшение операционной прибыли.