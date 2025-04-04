Чистий прибуток "Vodafone Україна" за рік знизився на 30%: серед причин – курсові втрати

Чистий прибуток "Vodafone Україна" у 2024 році склав 3,5 млрд грн, що на 30% менше, ніж у 2023 році. Основними причинами зниження стали курсові втрати через зростання обмінного курсу долара на 11% та часткове зменшення операційного прибутку.

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Про це йдеться в релізі компанії.

Попри це, компанія змогла наростити виручку на 13% – до 24,4 млрд грн. Одним із ключових напрямів розвитку залишаються інвестиції у телекомунікаційну інфраструктуру.

У 2024 році "Vodafone Україна" спрямувала 6,2 млрд грн на модернізацію мережі, відновила понад 1000 базових станцій та запустила 7252 нові LTE-станції для покращення покриття. Загалом за три роки війни компанія інвестувала 15,5 млрд грн.

Vodafone також придбав нові частоти LTE у діапазонах 2100 МГц та 2600 МГц на суму 989 млн грн. Це дозволить покращити стабільність сигналу, зменшити навантаження на мережу та підвищити швидкість мобільного інтернету.

Окрему увагу оператор приділив розбудові мережі GPON: у 2024 році високошвидкісний фіксований інтернет став доступним ще для 1,2 млн домогосподарств, а загальне покриття досягло 1,8 млн. Розширення торкнулося Києва, Одеси, Дніпра, Харкова, Львова, Запоріжжя, Миколаєва, Івано-Франківська, Полтави, Чернігова, Житомира, Луцька, Рівного та Тернополя.

Vodafone також активно впроваджує нові технологічні рішення. Зокрема, компанія розробила власну ШІ-модель для оптимізації роботи контакт-центрів та розглядає можливість комерціалізації ШІ-рішень на ринку.

Додамо, нещодавно Vodafone розпочав підключення базових станцій через пасивні оптичні мережі xPON (1/10 Gigabit/s Passive Optical Network), які використовуються фіксованими операторами зв'язку для забезпечення швидкісного та надійного домашнього інтернету.