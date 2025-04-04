Чистая прибыль "Vodafone Украина" за год снизилась на 30%: среди причин – курсовые потери

Чистая прибыль "Vodafone Украина" в 2024 году составила 3,5 млрд грн, что на 30% меньше, чем в 2023 году. Основными причинами снижения стали курсовые потери из-за роста обменного курса доллара на 11% и частичное уменьшение операционной прибыли.

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Об этом говорится в релизе компании.

Несмотря на это, компания смогла нарастить выручку на 13% – до 24,4 млрд. грн. Одним из ключевых направлений развития остаются инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру.

В 2024 году Vodafone Украина направила 6,2 млрд грн на модернизацию сети, восстановила более 1000 базовых станций и запустила 7252 новые LTE-станции для улучшения покрытия. За три года войны компания инвестировала 15,5 млрд грн.

Vodafone также приобрел новые частоты LTE в диапазоне 2100 МГц и 2600 МГц на сумму 989 млн грн. Это позволит улучшить стабильность сигнала, снизить нагрузку на сеть и повысить скорость мобильного интернета.

Отдельное внимание оператор уделил развитию сети GPON: в 2024 году высокоскоростной фиксированный интернет стал доступным еще для 1,2 млн домохозяйств, а общее покрытие достигло 1,8 млн. Расширение коснулось Киева, Одессы, Днепра, Харькова, Львова, Запорожья, Николаева, Ивано-Франковска, Полтавы, Чернигова, Житомира, Луцка, Ровно и Тернополя.

Vodafone также активно внедряет новые технологические решения. В частности, компания разработала собственную ШИ-модель для оптимизации работы контакт-центров и рассматривает возможность коммерциализации ШИ-решений на рынке.

Добавим, недавно Vodafone начал подключение базовых станций через пассивные оптические сети xPON (1/10 Gigabit/s Passive Optical Network), которые используются фиксированными операторами связи для обеспечения высокоскоростного и надежного домашнего интернета.