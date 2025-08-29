Vodafone снизил чистую прибыль в первом полугодии 2025 года: сколько заработал

Чистая прибыль мобильного оператора Vodafone Украина в первом полугодии 2025 года составила 1,7 млрд грн, что на 13% меньше по сравнению с 1 полугодием 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Финансовые показатели

По результатам первых шести месяцев года Vodafone увеличил выручку на 15 % до 13,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными факторами роста стали развитие фиксированного бизнеса, увеличение объемов использования дата услуг и количества интернет-пользователей и, соответственно, доходов от услуг – как мобильной, так и фиксированной связи.

Показатель OIBDA в 1 полугодии 2025 г. вырос на 12% до 7,17 млрд грн. Маржа OIBDA составила 53.1% (снижение на 1.7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – произошло на фоне стремительного роста налоговой нагрузки и расходов на электропитание сети).

Чистая прибыль Vodafone Украины составляет 1,7 млрд грн, что на 13% меньше по сравнению с 1 полугодием 2024 года. В компании объясняют, что уменьшение вызвано дополнительными расходами, связанными с отсрочкой выплат по еврооблигациям на два года, а также ростом расходов на обслуживание долга из-за повышения процентной ставки в 1,5 раза в соответствии с новыми условиями реструктуризации.

Также ARPU (Average Revenue Per User) – средний доход, который компания получает от одного пользователя за определенный период времени, во втором квартале текущего года составила 136 грн (+18% по отношению к прошлому году). Число абонентов составляет 15,4 млн, что на 3,1% меньше, чем в прошлом году (15,9 млн).

Инвестиции

Vodafone на 66% увеличил инвестиции и вложил более 3,5 млрд. грн. в критическую инфраструктуру страны в 1 полугодии 2025 года.

Более половины всего объема инвестиций направлены на развитие, восстановление и повышение безотказности сети при длительных отключениях электропитания.

Значительные средства также вкладывает компания в поддержку сети, а также в развитие фиксированного доступа в интернет по современной технологии GPON.

О Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 15 странах и имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран. По состоянию на 20 июня 2024 года Vodafone предоставляет услуги свыше 330 миллионов абонентов мобильной связи и 21 миллионам пользователей фиксированного интернета, 17 миллионам пользователей ТВ-услуг, объединяет более 187 миллионов IoT устройств и платформ и предоставляет услуги на базе технологии 5G в крупнейшей в Европе 5G.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 4G, фиксированной связи и интернета. Инвестиции Vodafone в период активного строительства скоростных сетей в 2015 – 1 полугодии 2024 года превысили 44 млрд грн. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding.

В первом квартале 2025 года Vodafone Украина получил чистую прибыль в размере 697 млн грн, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Недавно Vodafone начал подключение базовых станций. через пассивные оптические сети xPON (1/10 Gigabit/s Passive Optical Network), используемые фиксированными операторами связи для обеспечения скоростного и надежного домашнего интернета.