"Vodafone Украина" выкупил евробондов на $5,2 млн, хотя получил заявок на $53,4 млн

Украинский оператор мобильной связи "Vodafone Украина" получил заявки на $53,4 млн для выкупа своих еврооблигаций за 85% от номинальной стоимости, но удовлетворил их на сумму лишь $5,2 млн. Это было третье предложение компании, связанное с уплатой дивидендов, которое она объявила 15 июля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "Интерфакс-Украина".

"Все приобретенные облигации были аннулированы, и после такого аннулирования общая номинальная стоимость остающихся в обращении облигаций составляет 292,5 млн долларов США", – говорится в сообщении компании в понедельник на Ирландской фондовой бирже.

Vodafone Украина напомнила, что коэффициент масштабирования составлял 0,131545188948731, а расчеты по тендерному предложению состоялись 6 августа.

Дважды подряд Vodafone Украина выкупила евробонды на 1 миллион евро. В ходе третьего предложения компания выкупила облигации на сумму, эквивалентную 1 миллиону евро и 3,5 миллиона долларов США.

Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% номинала, второй – 90% номинала, а третий – 85% номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, в то время как коэффициент масштабирования первого выкупа составлял 0,0040355668.

Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года Vodafone Украина объявила о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год.

Согласно требованиям Нацбанка, дивиденды будут выплачиваться ежемесячно по отдельным траншам. Сумма каждого такого платежа в гривнах будет соответствовать 1 миллиону евро.

Компания подчеркнула, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.

Ранее владелец компании Vodafone Украина – азербайджанская NEQSOL Holding – заявила, что Vodafone Украина накопила достаточно средств, чтобы рассчитаться по своим еврооблигациям в феврале 2025 года.

Напомним, в начале февраля 2020 года Vodafone Украина разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркировали среди международных инвесторов в Европе и США.