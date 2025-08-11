Запланована подія 2

"Vodafone Україна" викупив євробондів на $5,2 млн, хоча отримав заявок на $53,4 млн

"Vodafone Україна" викупив єврооблігації на $5,2 млн

Український оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна" отримав заявки на $53,4 млн для викупу своїх єврооблігацій за 85% від номінальної вартості, але задовільнив їх на суму лише $5,2 млн. Це була третя пропозиція компанії, пов'язана зі сплатою дивідендів, яку вона оголосила 15 липня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Інтерфакс-Україна".

"Усі придбані облігації були анульовані, й після такого анулювання загальна номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить 292,5 млн доларів США", – йдеться у повідомлені компанії у понеділок на Ірландській фондовій біржі.

"Vodafone Україна" нагадала, що коефіцієнт масштабування становив 0,131545188948731, а розрахунки за тендерною пропозицією відбулися 6 серпня.

Двічі поспіль "Vodafone Україна" викупила євробонди на 1 мільйон євро. Під час третьої пропозиції компанія викупила облігації на суму, еквівалентну 1 мільйону євро та 3,5 мільйона доларів США.  

Дебютний викуп був оголошений за ціною 99% від номіналу, другий – 90% від номіналу, а третій – 85% від номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.

Викуп єврооблігацій пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року "Vodafone Україна" оголосила про виплату дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік.

Згідно з вимогами Нацбанку, дивіденди виплачуватимуться щомісяця окремими траншами. Сума кожного такого платежу в гривнях відповідатиме 1 мільйону євро.  

Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, що дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

Раніше власник компанії "Vodafone Україна" – азербайджанська NEQSOL Holding – заявила, що "Vodafone Україна" накопичила достатньо коштів, щоб розрахуватися за своїми єврооблігаціями у лютому 2025 року.

Нагадаємо, на початку лютого 2020 року "Vodafone Україна" розмістила 5-річні єврооблігації на $500 млн під 6,2%. Випуск у форматі 144A/Reg S маркетували серед міжнародних інвесторів у Європі та США. 

Тетяна Бесараб