"Vodafone Україна" погодив із власниками 49% єврооблігацій відтермінування виплат на два роки

"Vodafone Україна", другий за величиною оператор мобільного зв’язку в країні, досяг домовленості з власниками 49% своїх єврооблігацій щодо відтермінування їхнього погашення до 11 лютого 2027 року.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

В рамках угоди компанія частково виплатить $99,88 млн та накопичені відсотки, підвищить купонну ставку з 6,2% до 9,625% та виплатить власникам 2% винагороди від номіналу.

Як повідомляє компанія на Ірландській фондовій біржі, спеціальний комітет власників 31% облігацій та ще один інвестор, що разом контролюють майже половину випуску, підтримали запропоновані умови реструктуризації.

Причини реструктуризації боргу

Компанія пояснює необхідність відстрочки тим, що постанова НБУ №18 від 24 лютого 2022 року забороняє погашати основний борг за кредитними договорами за рахунок коштів, які знаходяться на території України. До цього часу "Vodafone Україна" фінансував відсоткові платежі за кредитною угодою з використанням іноземної валюти, яка була доступна за межами України. Проте ці валютні резерви вичерпано, а нових валютних надходжень компанія наразі не отримує.

Таким чином, "Vodafone Україна" не має достатньо коштів у валюті для погашення боргу до початкової дати виплат у лютому 2025 року. Відтермінування дозволить оператору накопичити необхідні кошти за межами країни, щоб повністю виконати свої зобов’язання.

Фінансові показники та інвестиції компанії

З початку повномасштабної війни "Vodafone Україна" інвестував у розвиток мережі 12,66 млрд грн, зокрема 5,66 млрд грн у 2023 році, що на 58% більше, ніж у 2022 році.

За підсумками січня-вересня 2024 року оператор досяг зростання виручки на 13% – до 18,1 млрд грн, а операційний прибуток зріс на 6% – до 9,6 млрд грн. Водночас чистий прибуток компанії скоротився на 23% (до 2,9 млрд грн) через валютні коливання.

Кількість абонентів "Vodafone Україна" збільшилася на 4,7% – до 15,9 млн осіб, а середній дохід на користувача (ARPU) зріс на 8,9%, до 122,4 грн на місяць.

Станом на 30 вересня 2024 року компанія мала 12,7 млрд грн ($308 млн) вільних коштів і депозитів (зокрема, державні облігації) при чистому боргу у 10,1 млрд грн ($244 млн). Однак станом на початок лютого 2025 року ці кошти скоротилися до $270 млн.

Крім того, оператор уклав кредитну лінію з одним із українських банків, що дозволяє залучити додатково $50 млн, однак наразі не скористався цим фінансуванням.

Деталі угоди та перспективи виплат

Завдяки підтримці акціонера, компанія накопичила $53,5 млн на своєму офшорному рахунку. Крім того, її материнська компанія Telco Investment BV готова надати кредит у такому ж розмірі ($53,5 млн).

У разі схвалення угоди часткове погашення буде здійснено протягом трьох робочих днів після ухвалення рішення, а винагороду 2% виплатять протягом п’яти робочих днів. Заявки на участь у пропозиції приймаються до 27 січня, а остаточні результати будуть оголошені 5 лютого.

В операції з реструктуризації "Vodafone Україна" допомагає міжнародний інвестбанк J.P. Morgan Securities plc. На Франкфуртській біржі єврооблігації компанії наразі торгуються на рівні 89% номіналу.

Передісторія переговорів

На початку жовтня 2024 року "Vodafone Україна" вже намагався провести переговори з утримувачами своїх єврооблігацій на $400 млн про реструктуризацію, однак тоді угода не була досягнута через заперечення 31% власників паперів.

Попередня пропозиція передбачала відстрочку виплат на три роки, підвищення ставки до 7,7%, винагороду 1,5% та надання застави у вигляді коштів в Україні. Проте через відмову частини інвесторів компанія змушена була відмовитися від переговорів.

Політика НБУ щодо валютного контролю

Реструктуризація боргу "Vodafone Україна" відбувається на тлі жорстких валютних обмежень Нацбанку. Ще в лютому 2024 року уряд України звернувся до НБУ з проханням дозволити великим компаніям, таким як "Vodafone Україна", "Інтерпайп", "Метінвест", "Кернел" та "ДТЕК", купувати валюту та переказувати її за кордон для розрахунків за єврооблігаціями.

Однак Нацбанк не задовольнив це прохання, а лише в травні та липні 2024 року пом’якшив обмеження, дозволивши українським компаніям здійснювати транскордонні виплати для обслуговування боргу, але не для його погашення.

Завдяки цій лібералізації "Vodafone Україна" у серпні 2024 року зміг виплатити $12,4 млн процентного доходу за своїми єврооблігаціями.

Нагадаємо, раніше власник компанії "Vodafone Україна" – азербайджанська NEQSOL Holding – заявила, що "Vodafone Україна" накопичила достатньо коштів, щоб розрахуватися за своїми єврооблігаціями у лютому 2025 року.