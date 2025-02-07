"Vodafone Украина" согласовал с владельцами 49% еврооблигаций отсрочку выплат на два года

" Vodafone Украина ", второй по величине оператор мобильной связи в стране, достиг договоренности с собственниками 49% своих еврооблигаций по отсрочке их погашения до 11 февраля 2027 года.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В рамках сделки компания частично выплатит $99,88 млн. и накопленные проценты, повысит купонную ставку с 6,2% до 9,625% и выплатит владельцам 2% вознаграждения от номинала.

Как сообщает компания на Ирландской фондовой бирже, специальный комитет владельцев 31% облигаций и еще один инвестор, вместе контролирующий почти половину выпуска, поддержали предложенные условия реструктуризации.

Причины реструктуризации долга

Компания объясняет необходимость отсрочки тем, что постановление НБУ №18 от 24 февраля 2022 г. запрещает погашать основной долг по кредитным договорам за счет средств, находящихся на территории Украины. До этого времени Vodafone Украина финансировал процентные платежи по кредитному соглашению с использованием иностранной валюты, которая была доступна за пределами Украины. Однако эти валютные резервы исчерпаны, а новые валютные поступления компания пока не получает.

Таким образом, Vodafone Украина не имеет достаточно средств в валюте для погашения долга до начальной даты выплат в феврале 2025 года. Отсрочка позволит оператору накопить необходимые средства за пределами страны, чтобы полностью выполнить свои обязательства.

Финансовые показатели и инвестиции компании

С начала полномасштабной войны Vodafone Украина инвестировал в развитие сети 12,66 млрд грн, в том числе 5,66 млрд грн в 2023 году, что на 58% больше, чем в 2022 году.

По итогам января-сентября 2024 года оператор достиг роста выручки на 13% – до 18,1 млрд грн, а операционная прибыль выросла на 6% – до 9,6 млрд грн. В то же время чистая прибыль компании сократилась на 23% (до 2,9 млрд грн) из-за валютных колебаний.

Количество абонентов Vodafone Украина увеличилось на 4,7% — до 15,9 млн человек, а средний доход на пользователя (ARPU) вырос на 8,9%, до 122,4 грн в месяц.

По состоянию на 30 сентября 2024 года у компании было 12,7 млрд грн ($308 млн) свободных средств и депозитов (в частности, государственные облигации) при чистом долге в 10,1 млрд грн ($244 млн). Однако по состоянию на начало февраля 2025 г. эти средства сократились до $270 млн.

Кроме того, оператор заключил кредитную линию с одним из украинских банков, что позволяет привлечь дополнительно $50 млн, однако пока не воспользовался этим финансированием.

Детали соглашения и перспективы выплат

Благодаря поддержке акционера компания накопила $53,5 млн на своем оффшорном счете. Кроме того, ее материнская компания Telco Investment BV готова предоставить кредит в таком же размере ($53,5 млн.).

В случае одобрения соглашения, частичное погашение будет осуществлено в течение трех рабочих дней после принятия решения, а вознаграждение 2% выплатят в течение пяти рабочих дней. Заявки на участие в предложении принимаются до 27 января, а окончательные результаты будут объявлены 5 февраля.

В операции по реструктуризации Vodafone Украина помогает международный инвестбанк JP Morgan Securities plc. На Франкфуртской бирже еврооблигации компании торгуются на уровне 89% номинала.

Предыстория переговоров

В начале октября 2024 года Vodafone Украина уже пытался провести переговоры с держателями своих еврооблигаций на $400 млн о реструктуризации, однако тогда соглашение не было достигнуто из-за отрицания 31% владельцев бумаг.

Предыдущее предложение предусматривало отсрочку выплат на три года, повышение ставки до 7,7%, вознаграждение 1,5% и предоставление залога в виде средств в Украине. Однако из-за отказа части инвесторов компания вынуждена была отказаться от переговоров.

НБУ по валютному контролю

Реструктуризация долга Vodafone Украина происходит на фоне жестких валютных ограничений Нацбанка. Еще в феврале 2024 года правительство Украины обратилось к НБУ с просьбой разрешить крупным компаниям, таким как "Vodafone Украина", "Интерпайп", "Метинвест", "Кернел" и "ДТЭК", покупать валюту и переводить ее за границу для расчетов по еврооблигациям.

Однако Нацбанк не удовлетворил эту просьбу, а только в мае и июле 2024 смягчил ограничения, позволив украинским компаниям осуществлять трансграничные выплаты для обслуживания долга, но не для его погашения.

Благодаря этой либерализации Vodafone Украина в августе 2024 года смог выплатить $12,4 млн процентного дохода по своим еврооблигациям.

Напомним, ранее владелец компании Vodafone Украина — азербайджанская NEQSOL Holding — заявила, что Vodafone Украина накопила достаточно средств, чтобы рассчитаться по своим еврооблигациям в феврале 2025 года.