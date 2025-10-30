Vodafone покупает немецкую компанию в сфере облачных технологий за $204 млн

Британский телеком-гигант Vodafone приобретет немецкую компанию Skaylink, специализирующуюся на облачных и цифровых трансформациях за 175 миллионов евро или 204 миллиона долларов США у частной инвестиционной компании Waterland.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Компания Skaylink, имеющая более 500 сотрудников по всей Германии и Европе, специализируется на управлении облачными развертываниями на платформах Microsoft и Amazon Web Services, а также внедрении решений искусственного интеллекта для корпоративных клиентов.

Ожидается, что соглашение будет закрыто до конца марта 2026 при условии получения одобрений регуляторных органов.

Компания Vodafone уже совершала значительные приобретения в Германии, в частности, купила крупнейшего немецкого кабельного оператора Kabel Deutschland в 2013 году за 7,7 миллиарда евро.

В 2018 году компания Vodafone приобрела Unitymedia у Liberty Global примерно за 18,4 миллиарда евро. Это соглашение включало активы в Германии, Чехии, Венгрии и Румынии.

О Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение.

Оператор предоставляет услуги более 340 миллионов абонентов в более чем 15 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран и владеет одной из крупнейших IoT-платформ мира. В Украине услугами Vodafone пользуются 15,7 млн. клиентов.

Vodafone Украина – украинская телеком-компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 4G, фиксированной связи и интернета. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав Neqsol Holding.

Чистая прибыль Vodafone Украина в первом полугодии 2025 года составила 1,7 млрд грн, что на 13% меньше по сравнению с первым полугодием 2024 года.