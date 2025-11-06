База клієнтів Vodafone скоротилася до 15,4 млн, але дохід з абонента зріс на 13,3%

База клієнтів телекомунікаційної компанії "Vodafone Україна" у третьому кварталі 2025 року скоротилася до 15,4 млн, що на 2,9% менше, ніж роком раніше (15,9 млн). При цьому середній дохід на одного користувача (ARPU) зріс до 137,7 грн, показавши зростання на 13,3% (з 121,5 грн у третьому кварталі 2024 року).

Як пише Delo.ua, про це йдеться в релізі, оприлюдненому пресслужбою компанії.

За результатами трьох кварталів виручка Vodafone досягла 20,4 млрд грн. Показник OIBDA (операційний дохід компанії до вирахування зносу основних засобів та амортизації нематеріальних активів) в цей період перевищив 10,6 млрд грн, маржа OIBDA – 51,9%. Чистий прибуток Vodafone становить 2,9 млрд грн.

Також повідомляється, що Vodafone збільшив інвестиції на 57% і вклав понад 5,3 млрд грн у критичну інфраструктуру країни протягом дев'яти місяців 2025 року. Більш ніж половина усього обсягу інвестицій було спрямовано у розвиток, відновлення та підвищення безвідмовності мережі в разі тривалих відключень електроживлення.

Значні кошти компанія традиційно вкладає в підтримку мережі, а також у розвиток фіксованого доступу до інтернету за сучасною технологією GPON.

За дев'ять місяців 2025 року Vodafone збільшив покриття мережі GPON на 47 %. Загалом станом на 1 жовтня 2025 року в Україні 1,6 млн домогосподарств мають інтернет-доступ за технологією GPON від Vodafone, зазначили у пресслужбі.

Протягом цього періоду компанії вдалось на 34% збільшити кількість користувачів інтернету для дому за технологією GPON. Компанія модернізувала також мережу "Фрінет" до технології GPON у 1261 будинку, а це 105 тис. домогосподарств.

Доходи від послуги інтернет за технологією GPON за три квартали 2025 року збільшились удвічі, на 103%, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв’язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.

Оператор надає послуги понад 340 мільйонам абонентів у понад 15 країнах, має партнерські угоди з операторами 45 країн та володіє однією з найбільших IoT-платформ світу. В Україні послугами Vodafone користуються 15,7 млн клієнтів.

"Vodafone Україна" – провідна українська телеком-компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015-му – першому півріччі 2024 року перевищили 44 млрд грн. З грудня 2019 року "Vodafone Україна" входить до складу Neqsol Holding.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року Vodafone Україна отримав чистий прибуток у розмірі 697 млн грн, що на 24% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.