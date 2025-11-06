База клиентов Vodafone сократилась до 15,4 млн, но доход с абонента вырос на 13,3%

База клиентов телекоммуникационной компании Vodafone Украина в третьем квартале 2025 года сократилась до 15,4 млн, что на 2,9% меньше, чем годом ранее (15,9 млн). При этом средний доход на одного пользователя (ARPU) вырос до 137,7 грн, показав рост на 13,3% (со 121,5 грн в третьем квартале 2024 года).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в релизе, обнародованном пресс-службой компании.

По результатам трех кварталов выручка Vodafone достигла 20,4 млрд грн. Показатель OIBDA (операционный доход компании к вычету износа основных средств и амортизации нематериальных активов) за этот период превысил 10,6 млрд грн, маржа OIBDA – 51,9%. Чистая прибыль Vodafone составляет 2,9 млрд. грн.

Также сообщается, что Vodafone увеличил инвестиции на 57% и вложил более 5,3 млрд грн в критическую инфраструктуру страны в течение девяти месяцев 2025 года. Более половины всего объема инвестиций было направлено на развитие, восстановление и повышение безотказности сети при длительных отключениях электропитания.

Значительные средства компания традиционно вкладывает в поддержку сети, а также в развитие фиксированного доступа в Интернет по современной технологии GPON.

За девять месяцев 2025 года Vodafone увеличило покрытие сети GPON на 47%. По состоянию на 1 октября 2025 года в Украине 1,6 млн домохозяйств имеют интернет-доступ по технологии GPON от Vodafone, отметили в пресс-службе.

За этот период компании удалось на 34% увеличить количество пользователей интернета для дома по технологии GPON. Компания модернизировала также сеть "Фринет" к технологии GPON в 1261 здании, а это 105 тыс. домохозяйств.

Доходы от услуги интернет по технологии GPON за три квартала 2025 года увеличились вдвое на 103% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

О Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение.

Оператор предоставляет услуги более 340 миллионов абонентов в более чем 15 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран и владеет одной из крупнейших IoT-платформ мира. В Украине услугами Vodafone пользуются 15,7 млн. клиентов.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком-компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 4G, фиксированной связи и интернета. Инвестиции Vodafone в период активного строительства сетей скоростного в 2015-м – первом полугодии 2024 года превысили 44 млрд грн. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав Neqsol Holding.

Напомним, в первом квартале 2025 года Vodafone Украина получил чистую прибыль в размере 697 млн грн, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.