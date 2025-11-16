"Vodafone Украина" резко увеличил цену выкупа еврооблигаций

Второй по величине оператор мобильной связи в Украине Vodafone Украина, (VFU) зафиксировал рекордный спрос на очередном тендере по выкупу собственных еврооблигаций. По предложению с объемом $10,84 млн компания получила заявок в не менее 8,7 раза больше.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

Об этом говорится в биржевом сообщении оператора, опубликованном в пятницу. В связи с превышением спроса все облигации, поданные к выкупу, будут приняты пропорционально – с коэффициентом масштабирования 0,1150681. Расчеты по соглашению запланированы на 20 ноября.

Предыстория выкупов

VFU выкупает еврооблигации в связи с уплатой дивидендов акционеру, что в соответствии с условиями выпуска обязывает компанию предлагать выкуп на сумму каждой выплаченной дивидендной части.

В первых двух тендерах оператор выкупал облигации на сумму, эквивалентную EUR 1 млн, со ставкой выкупа 99% и 90% номинала соответственно.

На третьем тендере, где цена была снижена до 85% номинала, VFU получил заявок на $53,4 млн за предложения в $4,67 млн и выкупил $5,208 млн (коэффициент масштабирования – 0,131545).

Четвертый тендер, объявленный 13 августа и семь раз продлен, завершился повышением цены выкупа до 98% достоинства и увеличением лимита до $10,84 млн.

Еврооблигации VFU с погашением в феврале 2027 года были выпущены на $300 млн под 9,625% годовых. После аннулирования выкупленных бумаг в обращении остается $292,532 млн.

В апреле 2025 года оператор объявил о выплате дивидендов за 2024 год на сумму 660,245 млн. грн. (примерно $15,9 млн.). Из-за валютных ограничений НБУ выплаты производятся ежемесячно — каждая в эквиваленте примерно 1 млн. евро.

С момента возобновления выплат уже проведено семь месячных траншей, и каждый из них сопровождался обязательством компании совершить пропорциональный выкуп еврооблигаций.

Финансовые результаты и источники финансирования

За девять месяцев 2025 года Vodafone Украина продемонстрировал рост ключевых финансовых показателей: чистая прибыль компании выросла на 10,7%, достигнув 3,447 млрд грн, а выручка увеличилась на 13,3% и составила 19,03 млрд грн.

Добавим, база клиентов Vodafone Украина в третьем квартале 2025 года сократилась до 15,4 млн, что на 2,9% меньше, чем годом ранее (15,9 млн). При этом средний доход на одного пользователя (ARPU) вырос до 137,7 грн, показав рост на 13,3% (со 121,5 грн в третьем квартале 2024 года).