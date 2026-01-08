"Vodafone Україна" готує черговий викуп єврооблігацій на 1,5 мільйона доларів

Мобільний оператор “Vodafone Україна” (VFU) продовжує серію викупів власних єврооблігацій. Новий тендер оголошено на суму $1,47 млн за ціною 98% від номіналу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Інтерфакс-Україна".

Загалом, починаючи з травня, коли розпочалися виплати дивідендів, VFU вже викупила власні боргові зобов’язання на суму близько $18,9 млн.

2 січня оператор перерахував черговий місячний транш у розмірі 49,3 млн грн (ліміт НБУ — 1 млн євро). Загалом за 2024 рік нараховано 660,2 млн грн дивідендів, які виплачуються частинами.

Заявки на участь у тендері приймаються до 21 січня включно, а розрахунки плануються до 28 січня.

Це вже шостий подібний тендер. Попередні п'ять етапів дозволили компанії знизити обсяг облігацій в обігу до $280,6 млн (із початкових $300 млн). Попит з боку інвесторів стабільно перевищує пропозицію: на грудневому аукціоні заявки перевищили ліміт у 50 разів.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн. Їх викуп пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про нарахування дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв’язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.

Оператор надає послуги понад 340 мільйонам абонентів у понад 15 країнах, має партнерські угоди з операторами 45 країн та володіє однією з найбільших IoT-платформ світу. В Україні послугами Vodafone користуються 15,7 млн клієнтів.

"Vodafone Україна" – провідна українська телеком-компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015-му – першому півріччі 2024 року перевищили 44 млрд грн. З грудня 2019 року "Vodafone Україна" входить до складу Neqsol Holding.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року "Vodafone Україна" оголосив про початок нового етапу модернізації мережі — поступовогопоступового переходу з технології 3G на 4G.