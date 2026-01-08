Vodafone Украина готовит очередной выкуп еврооблигаций на 1,5 миллиона долларов

Мобильный оператор Vodafone Украина (VFU) продолжает серию выкупов собственных еврооблигаций. Новый тендер объявлен на сумму $1,47 млн. по цене 98% от номинала.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "Интерфакс-Украина".

В целом, начиная с мая, когда начались выплаты дивидендов, VFU уже выкупила свои долговые обязательства на сумму около $18,9 млн.

2 января оператор перечислил очередной месячный транш в размере 49,3 млн грн (лимит НБУ – 1 млн евро). В целом за 2024 год начислено 660,2 млн грн дивидендов, выплачиваемых частями.

Заявки на участие в тендере принимаются до 21 января, а расчеты планируются до 28 января.

Это уже шестой подобный тендер. Предыдущие пять этапов позволили компании снизить объем облигаций в обращении до $280,6 млн (из начальных $300 млн). Спрос со стороны инвесторов стабильно превышает предложение: на декабрьском аукционе заявки превысили предел в 50 раз.

Облигации с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых были выпущены на $300 млн. Их выкуп связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о начислении дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($1 2024 год.

О Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение.

Оператор предоставляет услуги более 340 миллионов абонентов в более чем 15 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран и владеет одной из крупнейших IoT-платформ мира. В Украине услугами Vodafone пользуются 15,7 млн. клиентов.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком-компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 4G, фиксированной связи и интернета. Инвестиции Vodafone в период активного строительства сетей скоростного в 2015-м – первом полугодии 2024 года превысили 44 млрд грн. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав Neqsol Holding.

Напомним, в ноябре 2025 года Vodafone Украина объявил о начале нового этапа модернизации сети — постепенного постепенного перехода с технологии 3G на 4G.