Рейтинг крупнейших украинских IT-компаний: кто возглавил топ-50

Рынок украинского ИТ-сектора демонстрирует стабилизацию и изменения первой половины 2025 года. Впервые за три года общее количество работников в компаниях почти не изменилось, что свидетельствует о прекращении массового оттока кадров. EPAM Ukraine возглавила топ-50 крупнейших ИТ-компаний Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на рейтинг, сформированный ИТ-сообществом Украины DOU.

В пятерку лидеров вошли:

EPAM Ukraine (Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Ужгород, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы);

SoftServe (Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Винница, Ивано-Франковск, Луцк, Полтава, Ровно, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий, Черновцы); GlobalLogic Ukraine (Киев, Харьков, Львов, Николаев); Ajax Systems (Киев, Харьков, Львов, Винница); Genesis (Киев, Львов).

Следует заметить, что две продуктовые компании - Genesis и Ajax Systems — впервые вошли в пятерку лидеров. Genesis также стала лидером роста, увеличив штат на 341 специалиста. Это подтверждает общую тенденцию: наиболее активно нанимали именно продуктовые и гибридные компании, в частности, SKELAR, которая выросла на 297 специалистов.

Общее количество специалистов в 50 крупнейших IT-компаниях Украины на июль 2025-го составляет 79,1 тыс. За прошедшее полугодие оно почти не изменилось (минус 279 специалистов, или −0,4%). В настоящее время более половины компаний из топ-50 планируют расширять команды во второй половине 2025 года, что свидетельствует об оптимистических настроениях на рынке.

Впервые за три года легализация за границей релокированных специалистов больше не является основной причиной изменения штата в компаниях. В настоящее время это обстоятельство указали всего семь компаний против 22 зимой. В настоящее время большинство компаний характеризует умеренное развитие. 14 активно запускают новые проекты.

Напомним, в четвертой части летнего зарплатного цикла аналитики исследовали доходы специалистов по работе с данными – аналитиков, Data Scientists, Data Engineers, ML/AI Engineers. Это направление остается одним из самых прибыльных в украинском ИТ.